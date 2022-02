Gehrden

Eigentlich ist alles entschieden. Das Klinikum Robert Koch in Gehrden soll einen sogenannten Ersatzneubau erhalten. 200 Millionen Euro will das Klinikum Region Hannover (KRH) investieren und nach eigenem Bekunden das modernste Krankenhaus in Niedersachsen einrichten. Doch so einfach ist das nicht.

Weil sich Anwohner gegen die Pläne wehren und sich sogar juristischen Beistand geholt haben, ist das B-Plan-Verfahren, das die Voraussetzung für die Realisierung des Neubaus ist, wieder aufgerollt worden. Frühestens in diesem Sommer kann der Bebauungsplan im Rat der Stadt verabschiedet werden. Sicher ist das allerdings nicht.

Anlieger wehren sich gegen Schulzuweisungen

Derweil wehren sich die Kritiker der Planungen dagegen, verantwortlich dafür zu sein, dass sich die Neubauprojekt verzögert. „Es klingt so, als wenn wir mit illegalen Mitteln versuchen, etwas Legales zu verhindern“, so ein Anwohner. Vielmehr sähen sich die Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft des Krankenhauses eher in der Zwangssituation mit eigenem Geld, eigenen Anwälten und eigenen Gutachtern die „nicht ganz rechtskonforme Arbeit der Stadt Gehrden“ zu korrigieren.

Ein anderer Kritiker unterstützt das. Das Vorhaben sei nicht aufgrund von Anwohnern gestoppt worden. Die Planung sei rechtlich nicht vollzugsfähig. In der Planung würde beispielsweise gegen das Bundesimmissionsschutzgesetz verstoßen. Ob alle Gutachten zu Verkehr, Lärm und Umwelt vollständig und korrekt seien, müsse zumindest angezweifelt werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Ausrichtung des Neubaus. Das viergeschossige Gebäude soll bis auf wenige Meter an die Wohnhäuser heranrücken.

Parksituation wird nicht verbessert

Auch die Parksituation im Umfeld des Klinikums, die seit Jahren bemängelt wird, werde nach Ansicht der Anwohner künftig nicht verbessert. Da der jetzige Parkplatz vor dem Krankenhaus komplett überbaut werden soll, falle dieser als Parkfläche vollständig weg – mit der Folge, dass die umliegenden Straßen und die Franzburger Straße noch weiter zugeparkt und die Anwohner damit noch mehr belasten werden, befürchtet ein Anlieger. „Der geplante Parkplatz vor der alten Schwesternschule ist zur Aufnahme der wegfallenden Parkplätze deutlich zu klein“, meint der Gehrdener.

Alle Kritiker machen aber auch deutlich: Sie seien nicht per se gegen eine Modernisierung des Klinikums. „Aber Angebote an Verwaltung und Politik für gemeinsame Gespräch sind unberücksichtigt geblieben“, so ein Bürger.

So wie diese visuelle Darstellung könnte der neue Komplex am Klinikum aussehen. Der Ersatzneubau wird auf den Flächen des ehemaligen Schwesternwohnheims und des Hauptparkplatzes vor dem Krankenhaus gebaut. Quelle: KRH

Bürgerinformation ist geplant

Auch Bürgermeister Cord Mittendorf hatte kurz vor Weihnachten zugegeben, dass in Sachen Verkehr und Lärm nachgebessert werden müsse. Gutachten und der Bebauungsplan müssten überarbeitet werden. Ziel sei es, einen rechtssicheren B-Plan vorzulegen. Noch vor der erneuten öffentlichen Auslegung solle es eine Bürgerinformation geben.

Gehrdens Politikerinnen und Politiker befürworten die Neubaupläne. Die SPD-Fraktion hat allerdings gefordert, dass die Belastungen für die Gehrdener Einwohnerinnen und Einwohner so gering wie möglich gehalten werden müssten. Einen Alternativvorschlag hat Stephan Fromm (Die Partei) gemacht. Er hat angeregt, das Klinikum an den östlichen Stadtrand zu verlegen und das alte Gebäude zu einem Reha-Zentrum umzubauen.

Letzteres kommt für die CDU-Regionsfraktion nicht in Frage. Sie betont, dass die Investitionen im Krankenhaus Gehrden richtig seien. Der Plan für den Anbau stehe längst und solle 2026 abgeschlossen sein. „Und das ist wichtig, es geht um einen Anbau am bestehenden Standort und nicht um einen kompletten Neubau,“ beschreibt der krankenhauspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Brandt, die Situation. Dieser Standort habe eine enorme Bedeutung für Gehrden und den südwestlichen Teil der Region. Die CDU stehe zu ihrem Wort und damit zum Erhalt aller Krankenhausstandorte.

