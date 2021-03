Gehrden

Die große Überarbeitung kommt langsam zu einem Ende: Die Fußgängerzone in Gehrden sieht auf den ersten Blick fertig aus. Es sind Kleinigkeiten, die jetzt noch gemacht werden müssen. Es fehlten beispielsweise noch die Mastleuchten, berichtete Christina Unselt vom Fachbereich Stadtplanung am Dienstagabend im Bauausschuss. Eigentlich sei die Lieferung für die vergangene Woche angesetzt gewesen – nun komme sie erst am 29. April. In der Woche darauf soll dann direkt mit der Montage begonnen werden.

Weiterhin warte die Stadt auf die Fertigstellung einer Infotafel. „So eine stand früher vor dem Eingang des Ratskellers“, sagte Unselt. Darauf zu sehen war ein Übersichtsplan mit einem Straßenverzeichnis der Stadt. Die alte Tafel wurde im Zuge der Baumaßnahmen abgebaut, demnächst soll eine neue aufgestellt werden. Wann genau das passieren soll, ist aber noch unklar.

Defektes Kabel wird freigelegt

Auf dem Kirchhof fehle außerdem noch ein Abfallbehälter. Zudem habe die Beleuchtung in dem Bereich in den vergangenen Tagen geflackert, weshalb in dieser Woche ein defektes Kabel freigelegt werden müsse.

Vor dem Haus am Steinweg 16 wolle die Stadt sich um die Nachrüstung eines Baumbeetes kümmern. „Wir wollten das jetzt setzen, haben uns dann aber für eine Herbstbepflanzung entschieden“, sagte Unselt. Die Begründung: Falls es wieder einen sehr warmen Mai gibt, seien die Bäume zu anfällig. Man warte deshalb lieber noch ab.

Glockenspiel und Sonnenuhrelemente noch in der Diskussion

Viele Gehrdener hätten außerdem nach dem Bücherschrank in der Fußgängerzone gefragt. Der werde derzeit restauriert. Der Tischler, der die Arbeit erledige, habe allerdings momentan viel zu tun, weshalb sich das Ganze noch ein wenig verzögere.

Über zwei Themen ist laut Unselt noch nicht entschieden worden: Die eine Frage sei, wo künftig das Glockenspiel stehen soll, die andere, welche Sonnenuhrelemente die Fußgängerzone schmücken sollen. Man befinde sich hierbei noch in der Planung.

Von Janna Silinger