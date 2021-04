Gehrden

Die Politiker sind sich weitgehend einig: Die geplante neue Grundschule Am Castrum soll nach möglichst hohen Energiestandards gebaut werden. „Wir begrüßen eine nachhaltige Bauweise“, sagte Klaus Dörffer (CDU) im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Den Antrag hat die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt.

Die neue Schule soll demnach nach dem KfW-40-Standard errichtet werden. Das bedeutet eine bessere Dämmung der Gebäudehülle; dazu kommt eine Dreifachverglasung der Fenster, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und der Einsatz von erneuerbaren Energien wie Fotovoltaikanlagen.

Kosten noch nicht bekannt

„Nachhaltige Bauweise erzeugt keine höheren Baukosten“, sagte Architekt Claus Bremer von Energydesign aus Braunschweig. Er erwarte aber eine starke Preisstreuung. Welche Kosten sich genau ergeben, konnte Bremer deshalb auch nicht sagen. Er wird den Architektenwettbewerb, der für das neue Schulgebäude ausgeschrieben worden ist, als Berater begleiten. „Je höher der Standard, desto höher ist auch die Förderung“, sagte Bremer. Der Tilgungszuschuss betrage aktuell 20 Prozent. Das heißt: Von 2000 Euro pro Quadratmeter werden 400 Euro gefördert.

Lüftungsanlagen sind aus Hygienegründen ein Muss

Eines konnte Bremer dagegen schon vorhersagen: Die Kosten für die Lüftungsanlagen liegen zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Dass der Einbau dieser Technik notwendig ist, steht für den Architekten außer Frage. „Die Diskussion über die Energieeffizienz ist von der Diskussion über die Hygieneanforderungen abgelöst worden“, betonte er. Da sei es egal, nach welchem Standard gebaut werde. Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber auch der sommerliche Wärmeschutz, der über die entsprechenden Anlagen reguliert werden könne. Allerdings: Es entstehen dadurch Stromkosten; dazu kommt auch noch der Wartungsaufwand.

Mit Ausnahme der FDP stimmte die Mehrheit im Ausschuss für den Bau in KfW-40-Standard. Für Thomas Wahner von den Grünen steht fest, dass ein modernes Gebäude einen hohen Energiestandard haben müsse. „Ausschlaggebend sind für uns die Fördermöglichkeiten und die niedrigeren Betriebskosten sowie die bessere CO2-Bilanz eines solchen Gebäudes“, sagte Kai Christian Schönwald (CDU).

Alte Schule wird abgerissen

Die Grundschule Am Castrum soll abgerissen und an gleicher Stelle für rund 18,4 Millionen Euro neu gebaut werden. Um das komplexe Raumprogramm für das auf vier Züge ausgerichtete Schulgebäude mit Ganztagsbetrieb zu konzipieren, hatte ein Arbeitskreis im vergangenen Jahr intensiv getagt. Das vom Arbeitskreis erarbeitete Konzept sieht unter anderem größere Klassenzimmer vor, damit dort der EDV-technische Unterricht möglich ist. Auch der erhöhte Platzbedarf für Kinder mit körperlich-motorischen Einschränkungen wurde bei den Planungen berücksichtigt.

Die Grundschule Am Castrum wird abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

In das Schulgebäude integriert wird ein Neubau der etwa 350 Quadratmeter großen Festhalle, daran soll eine Mensa entstehen. Ziel ist es, dass die Schule 2025 fertiggestellt ist. Ab dann gilt ein Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung von Grundschülern.

Ökologische Bauweise auch für Mensa

Auch für ein weiteres Großprojekt haben die Grünen gefordert, die Gebäudehülle im KfW-40-Standard zu errichten: für die geplante Mensa an der Oberschule. Dafür wird derzeit ein Energiekonzept erstellt, das anschließend den Politikerinnen und Politikern vorgestellt werden soll.

Während über die eine Grundschule noch beraten wird, wird die andere bereits gebaut. An der Oberschule haben die Arbeiten für die Grundschule Am Langen Feld begonnen. Sie wird nach KfW-55-Standard gebaut. Quelle: Dirk Wirausky

Während über die neue Grundschule Am Castrum noch gesprochen wird, hat an anderer Stelle der Bau einer weiteren Grundschule bereits begonnen. Neben der Oberschule sind die Tiefbauarbeiten für die neue Grundschule Am Langen Feld in vollem Gange. Die Schule wird zwar nur nach KfW-55-Standard gebaut, Lüftungsanlagen bekommt aber auch sie.

