Gehrden

Jetzt soll es ganz schnell gehen. Erst vor wenigen Wochen war die Idee geboren worden, neben den beiden bereits existierenden Grundschulen eine dritte einzurichten, die an die Oberschule (OBS) angegliedert werden soll. Nur wird aus diesem Gedankenspiel Realität. Bereits zum nächsten Schuljahr soll die zweizügige Grundschule mit einem ersten Jahrgang den Unterricht aufnehmen.

Die Idee: Die Oberschule Gehrden erhält zum Schuljahr 2022/23 einen zweizügigen Primarbereich und bringt diesen im bestehenden Gebäude unter. Damit wird die Überlastung der Grundschule Am Castrum verhindert. Vorausschauend für die folgenden Schuljahre soll die Grundschule an der OBS vierzügig werden.

Nachschulische Betreuung für 52 Kinder geregelt

Die Stadt möchte damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. So soll gewährleistet werden, dass mehr Grundschüler nach der vierten Klasse an der Gehrdener Oberschule bleiben. Außerdem sollen mit der Angliederung einer Grundschule auch zwei logistische Probleme gelöst werden. Zum einen muss die bereits jetzt übervolle Grundschule Am Castrum zum nächsten Schuljahr nicht sechs, sondern nur vier erste Jahrgänge aufnehmen; zum anderen wäre für 52 Jungen und Mädchen die nachschulische Betreuung geregelt. An der Oberschule gibt es bereits seit 2012 ein Ganztagsangebot.

Die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern ist aktuell ein großes Problem. Zuletzt gab es mehrfach Elternproteste. Zwischenzeitlich war geplant, eine Containeranlage für Hortgruppen auf dem Gelände des Delfi-Bades zu errichten. Das wurde aus Kostengründen verworfen. Nun hofft die Verwaltung im Zusammenspiel mit der OBS eine praktikable Lösung gefunden zu haben.

Direkt neben der Oberschule wird zurzeit eine neue vierzügige Grundschule gebaut. Sie soll im Sommer vorübergehend die Kinder der Grundschule Am Castrum aufnehmen. Quelle: Dirk Wirausky

Und noch eine Baustelle könnte im wahrsten Sinne des Wortes beseitigt werden. Im Sommer soll die Grundschule Am Castrum abgerissen und am gleichen Standort ein Neubau errichtet werden. Das wird in Etappen geschehen, damit ein Gebäudekomplex vorerst erhalten bleibt, um dort Hortgruppen unterzubringen. Die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum wiederum ziehen in die neue sich zurzeit in Bau befindliche Grundschule Am Langen Feld, die zum nächsten Schuljahr fertig sein soll. Das Problem: Dort ist nicht genug Platz für alle Grundschülerinnen und Grundschüler. Deshalb sollte einer ersten Überlegung zufolge ein Teil der Kinder ausgelagert und in dem noch vorhandenen Schultrakt am Castrum unterrichtet werden – sehr zum Leidwesen der Schulleitung und vieler Eltern. Sie halten das für unzumutbar.

Höhere Jahrgänge wechseln ans Castrum

Durch die Angliederung einer Grundschule an die OBS wird es dazu aber nicht kommen. Der Gebäudekomplex, der zunächst an der Grundschule Am Castrum stehen bleiben wird, wird aber dennoch benötigt. OBS-Schulleiter Carsten Huge möchte dort vorübergehend Oberschülerinnen und Oberschüler der Jahrgänge 9 und 10 unterbringen und übergangsweise in den noch vorhandenen Klassenzimmern am Castrum unterrichten. Dadurch würden laut Huge wiederum im Schulgebäude der Oberschule, das gegenwärtig ebenfalls modernisiert und umgebaut wird, Räume frei, die dringend benötigt würden, um den neuen Primarbereich beschulen zu können.

Am Dienstag, 22. Februar, steht das Thema ab 18 Uhr auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung, Erziehung und Betreuung. Die Sitzung kann per Livestream unter dem Link https://youtu.be/JtL63nIenhU verfolgen.

Von Dirk Wirausky