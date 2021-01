Gehrden

Jetzt ist es endgültig entschieden: Die neue Mensa an der Oberschule wird für 10,6 Millionen Euro gebaut. Letztlich setzten sich im Rat die Befürworter des pädagogischen Konzepts durch; die Kosten des Neubaus dagegen sind nicht unumstritten.

Lars Heiner ( AfD) wurde deutlich lauter als sonst. Er könne angesichts der Haushaltslage nicht verstehen, dass eine Mensa für mehr als 10 Millionen Euro gebaut werden müsse. „Die Kosten sind völlig übertrieben“, sagte er. Es sei ursprünglich festgelegt worden, dass der Komplex an der Oberschule etwa 6 Millionen Euro kosten solle. „Und dafür kann die Mensa auch gebaut werden.“

Anzeige

Die Stadt Gehrden habe eine der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen in der gesamten Region. „Wie können sich da Politiker anmaßen, diesen Schuldenberg um weitere 4 Millionen zu erhöhen?“, fragte Heiner. Es sei ein absolutes Unding, hier Projekte ins Leben zu rufen, welche von vielen neuen Generationen abbezahlt werden müssen. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Mensa müsse auch in Zukunft durch die Stadt bezuschusst werden, da sonst die ausgegebenen Essen durch die Eltern nicht bezahlbar wären.

Kritik an der Landesregierung

So deutlich wie Heiner äußerten sich die anderen Skeptiker im Rat zwar nicht, aber wie Heinrich Meinecke ( CDU) ließen sie durchblicken, dass die Investition keineswegs glücklich mache. „Wir dürfen die Folgekosten nicht außer acht lassen“, gab Meinecke zu bedenken. Gleichzeitig kritisierte der Christdemokrat das Land. „Wir müssen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, ohne dass das Land uns unterstützt“, meinte Meinecke mit Blick auf den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschülern, die ab 2025 gewährleistet werden muss. Zumal aus diesem Grund in Gehrden in den nächsten Jahren auch zwei Grundschulen neu gebaut werden.

Dem stimmte Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen) zu. Das Land habe nicht für eine angemessene finanzielle Unterstützung der Kommunen gesorgt. „Es bleibt wieder einmal alles an uns hängen“, bemängelte der Grüne.

Doch unabhängig davon begrüßte er den Entwurf für die neue Mensa. Damit werde die Forderung des Rates nach einem Konzept mit Frischküche, Schülerfirma und Inklusion umgesetzt. Das habe letztlich einen räumlichen Mehrbedarf verursacht, der dann die erhöhten Kosten zur Folge gehabt habe. Zudem versorge die neuen Mensa nicht nur die Oberschüler mit Essen, sondern auch für die Jungen und Mädchen der beiden Grundschulen und der Kindertagesstätten. Rund 1000 Mahlzeiten am Tag sollen ausgegeben werden.

Neubau ist alternativlos

Für Henner Bechtold ( CDU) ist der Bau der Mensa unabdingbar, um die Pflichtaufgabe der Ganztags-Grundschulen umzusetzen. Und obwohl in seiner Fraktion kontrovers über das Projekt diskutiert worden sei, sei wiederum unstrittig, dass in den Schulstandort investiert werden müsse. Das sieht auch die SPD so. Mit der neuen Mensa werde Gehrden den künftigen Anforderungen gerecht, sagte Brigitte Ermerling. Und aus Sicht von Dirk Tegtmeyer ( Die Linke) habe die Stadt aufgrund der Gesetzesvorgabe gar keine andere Wahl, als das Geld auszugeben. „Und die Kostensteigerung gegenüber des Vorentwurfs ist begründbar“, meinte Tegtmeyer.

Ein besonderes Augenmerk der neuen Mensa, die an der Lange Feldstraße gebaut wird, liegt auf einer sogenannten Frischküche, in der die Speisen zubereitet und nicht nur aufgewärmt werden. Das war ein großer Wunsch der Schulleitung. Und dieser Wunsch ist auch ein Grund, warum die Mensa deutlich teurer wird als ursprünglich angenommen. Auf 6,6 Millionen Euro war der Komplex geschätzt worden, jetzt sind es 10,6 Millionen Euro. Eine Frischküche hat einen großen Platzbedarf, denn es gehören auch zusätzliche Kühl- und Lagerräume dazu.

Zentrales Element ist die Betriebsform der Mensa – diese ist als Teil des pädagogischen Konzeptes der Oberschule als Ausbildungsküche konzipiert: Eine Schülerfirma ist Co-Betreiber der Mensa. Unter Anleitung der Betreiberfirma und Pädagogen erhalten die Schüler in dem berufsvorbereitenden Projekt Einblicke in alle Wirtschafts- und Tätigkeitsfelder des Mensabetriebs und damit praktische Berufserfahrung. „Damit wird den Schülern Praxis und Theorie vermittelt“, lobte Ermerling die Idee.

Von Dirk Wirausky