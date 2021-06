Gehrden

Eigentlich hatte die Verwaltung eine andere Idee: Sie hatte vorgeschlagen, die neue Dreifeldhalle mit Tribüne auf einer Fläche an der Levester Straße zu bauen. Doch die Mehrheit der Politik ist dagegen. Sie wünscht sich, dass die Halle am Delfi-Bad errichtet wird.

„Wir müssen noch in dieser Wahlperiode ein Grundstück für die neue Halle finden und den Prozess abschließen“, forderte Klaus Dörffer (CDU) im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Und der Standort müsste in der Nähe der Schulen sein. Deshalb solle die Fläche am Rande des Delfi-Bads intensiv untersucht werden. Das sieht auch Rolf Meyer (SPD) so. „Die Halle sollte auf dem Gelände des Schwimmbades stehen“, sagte er. Die Planer sollen nun die Möglichkeit bekommen, einen Entwurf zu präsentieren.

Fläche der alten Tennishalle ist vom Tisch

Vom Tisch ist der Vorschlag der SPD, den Hallenkomplex auf dem brach liegenden Grundstück der ehemaligen Tennishalle an der Schulstraße zu bauen. Aus Sicht von Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg ist das Grundstück zu schmal, und die Halle müsste sehr dicht an den Wohnhäusern errichtet werden. Dazu würde an diesem Standort mit einem Hallenneubau eine Erweiterung als Einzelhandelsstandort unmöglich gemacht werden. Edeka bekundet dort Interesse, den Markt zu vergrößern. Doch der entscheidende Grund ist fiskalischer Art: Das Grundstück, das in Privatbesitz ist, müsste für fast eine Million Euro gekauft werden.

Nach Angaben der Verwaltung kostet der Neubau nach einer derzeitigen Kostenschätzung rund 6,3 Millionen Euro. Soll diese in einem erhöhten energetischen Standard errichtet werden, steigen die Kosten auf etwa 7,5 Millionen Euro abzüglich der möglichen Fördermittel. Kosten für den Erwerb sowie die Erschließung des Grundstücks fallen bei dem Grundstück am Delfi-Bad nicht an.

Verwaltung favorisiert Levester Straße

Unabhängig davon hätte die Verwaltung die neue Großsporthalle lieber im Gehrdener Westen gebaut. An der Levester Straße gehört der Stadt eine Fläche. Sie ist aus ihrer Sicht groß genug ist, um alle Kriterien einer Großsporthalle berücksichtigen zu können. Für die neue Halle inklusive Außenanlagen wird eine Fläche von 3500 Quadratmetern benötigt. Dazu bestehen dort Erweiterungsmöglichkeiten, unter anderem für eine vom Jugendparlament gewünschte Outdooranlage.

Betrachtet hat die Verwaltung neben der Fläche an der Levester Straße auch das Areal der abgerissenen Tennishalle an der Schulstraße, das Gelände am Delfi-Bad sowie Grundstücke hinter dem Feuerwehrhaus am Bünteweg und gegenüber dem Feuerwehrhaus an der Nordstraße. Mithilfe einer Bewertungsmatrix wurden die Flächen überprüft. Wesentliche Kriterien waren dabei die Größe des Grundstücks, die Kosten, die Erreichbarkeit für Schüler und Vereinssportler sowie die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

Zwei neue Hallen werden gebaut

Der Bau einer zweiten großen Sporthalle ist seit Jahren ein großer Wunsch der Gehrdener Sportvereine. Es fehlen im Stadtgebiet Hallenkapazitäten für die Sporttreibenden. Hinzu kommt, dass die aktuell größte Halle an der Oberschule dringend saniert werden müsste. Das wiederum lohnt sich aus Sicht der Verwaltung aber nicht mehr. Die Halle soll deshalb abgerissen und an gleicher Stelle an der Lange Feldstraße neu gebaut werden. Mit diesen Arbeiten soll begonnen werden, wenn die neue Dreifeldhalle steht. Dann hätte Gehrden sogar zwei große Hallen.

Von Dirk Wirausky