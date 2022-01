Leveste

Die Fußballer des TV Jahn Leveste fiebern bereits voller Vorfreude den ersten Trainingseinheiten auf dem neuen Rasenplatz des Vereins entgegen. Nach jahrelangen planungsrechtlichen und behördlichen Verzögerungen sind die Bauarbeiten inzwischen – nicht einmal ein Jahr nach dem Startschuss – nahezu abgeschlossen. Nach Einschätzung des Vorstands soll der zweite Sportplatz voraussichtlich im April in Betrieb genommen werden – genau 100 Jahre nach der Vereinsgründung.

Der Bauplatz hat eine Größe von 8960 Quadratmetern

„Wir sind fast fertig“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Grosam über den Stand der Arbeiten. Erst im vergangenen April hatten beim TV Jahn die Bauarbeiten auf einem Acker hinter den Tennisplätzen der Vereinsanlage begonnen. Zuvor hatten Mitglieder in Eigenleistung schon einen Weg bis zum dem Baugrundstück planiert. „Seitdem wurde schon fast alles erledigt, was beim Bau eines Sportplatzes erledigt werden muss“, berichtet Grosam. Einbau einer Drainage, erste Einsaat des Rasens, Anlegen eines Spielfeldes, Aufbau von Flutlichtmasten: Das alles sei in den vergangenen Monaten auf dem etwa 8960 Quadratmeter großen Bauplatz bereits Stück für Stück geschehen.

Das Land Niedersachsen fördert die Bauarbeiten finanziell. Quelle: Ingo Rodriguez

Abhängig von den Witterungsbedingungen sollen nun beim TV Jahn in den nächsten Wochen noch nach und nach einige Restarbeiten erledigt werden. „Unter anderem ist noch die obligatorische zweite Raseneinsaat notwendig, die Flutlichtanlage muss auch noch angeschlossen werden“, sagt der stellvertretende Vorsitzende.

„Endlich zusätzliche Trainingsmöglichkeiten“

Für den 1922 gegründeten Verein ist die bevorstehende Inbetriebnahme der zweiten Spielstätte im Jubiläumsjahr ein weiterer Grund zum Feiern. „Wenn der Platz freigegeben wird, haben wir endlich zusätzliche Trainingsmöglichkeiten“, sagt Grosam. Bislang hatten für die zwei zurzeit für den Spielbetrieb angemeldeten Männer-Fußballmannschaften und zahlreiche Nachwuchsteams auf dem einzigen Rasenplatz insgesamt nur vier Trainingstage zur Verfügung gestanden. „Ab Freitagabend ist am Wochenende Punktspielbetrieb, deshalb war für Übungseinheiten nur montags bis donnerstags Zeit und Platz“, sagt Grosam.

Zweiter Rasenplatz bietet dem Verein neue Perspektiven

Künftig bietet der „zwingend notwendige zweite Platz“, so beschreibt es Grosam, völlig neue Perspektiven, auch wegen des Zuzugs junger Familien aus dem Neubaugebiet Hinter den Zäunen. „Nun können wir auch mehr Kinder in den Nachwuchsteams aufnehmen und genügend Trainingskapazitäten anbieten“, sagt Grosam. Er sei auch froh, dass sich trotz der Corona-Pandemie die Bauverzögerungen in Grenzen gehalten hätten. „Wir sind außerdem bislang im vorgegebenen Budget geblieben“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende.

Der neue Rasenplatz des TV Jahn Leveste lässt sich über einen Weg am Ende des A-Platzes erreichen. Quelle: Ingo Rodriguez

Er will der Endabrechnung zwar nicht vorgreifen. Nach ersten Planungen war aber ursprünglich von Gesamtkosten in Höhe von rund 160.000 Euro die Rede. Den größten Teil der Summe übernimmt die Stadt Gehrden mit einem Investitionszuschuss von 100.000 Euro. Im vergangenen März hatte der Verein außerdem noch vom Regionssportbund (RSB) eine Fördersumme in Höhe von fast 20.000 Euro erhalten – im Rahmen der RSB-Zuschüsse für den Sportstättenbau der Vereine für 2021. Ein weiteres Zuschussverfahren des RSB für die Förderung der Flutlichtanlage stehe noch aus, sagt Grosam. Der TV Jahn ist aber auch mit Eigenleistungen und Eigenmitteln an dem Bauprojekt beteiligt.

„Wir sind froh, dass nun alles so schnell und gut abgelaufen ist, und blicken zuversichtlich nach vorne“, sagt der stellvertretende Vorsitzende angesichts des greifbar nahen Trainingsbeginns auf dem neuen Platz.

Von Ingo Rodriguez