Lemmie

Der Ortsrat Lemmie lässt nicht locker und fordert weiterhin zusätzliche verkehrsberuhigende Maßnahmen für die viel befahrene Deisterstraße. Zwar wurde im vergangenen Mai für ein Teilstück der Ortsdurchfahrt aus Sicherheitsgründen in Fahrtrichtung Weetzen bereits ein Tempo-30-Limit angeordnet. Doch damit gibt sich der Ortsrat nicht zufrieden. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat das Gremium nun zunächst einmal für die gesamte Ortsdurchfahrt in beiden Fahrtrichtungen eine maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern beantragt. Der Ortsrat fordert langfristig aber auch noch eine Reihe von weiteren Sicherheitsvorkehrungen.

Ortsbürgermeister Heinrich Möller hatte zu Beginn der Sitzung die Notwendigkeit eines erneuten Vorstoßes begründet. Ein Antrag auf ein Tempo-30-Limit für die gesamte Deisterstraße in Lemmie liege der zuständigen Verkehrsbehörde der Region Hannover zwar bereits seit etwa zwei Jahren vor, sagte er. Die schriftliche Forderung einer privaten Dorfinitiative sei laut Region aber noch nicht abschließend geprüft, berichtete Möller. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, legte der Ortsrat nun einen eigenen und einstimmig beschlossenen Antrag nach. Denn: Einen offiziellen Ortsratsbeschluss zur Einführung des beidseitigen Tempo-30-Limits hatte es bislang noch nicht gegeben. Der neue Antrag soll nun auch alle zuständigen Gremien der Stadt Gehrden durchlaufen und zusätzlichen Auftrieb geben.

Ortsrat will auch noch einmal Kreisverkehr beantragen

Genauso beharrlich will sich der Ortsrat auch für weitere Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt einsetzen. Auch auf den beantragten Minikreisverkehr an der Kreuzung zur Abzweigung nach Gehrden habe die Region bislang nicht reagiert, berichtete Möller. Diesen Antrag hatte der Ortsbürgermeister nach eigenen Angaben noch vor seiner Zeit als Ortsratsmitglied privat und selbst eingebracht. „Ich soll mich bei der Landesbehörde nach dem Sachstand erkundigen“, berichtete Möller von seinem jüngsten Telefonat mit einem Regionsmitarbeiter. Wenn es sein müsse, werde der Ortsrat auch zu dieser Forderung in naher Zukunft noch einen zusätzlichen Antrag stellen, kündigte Möller einen Tag später einen weiterhin hartnäckigen Kurs an.

Der Ortsrat will für den Ortsausgang in Richtung Weetzen und Gehrden die Einrichtung eines Kreisverkehrs beantragen. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Ortsrat will künftig aber auch noch federführend die Arbeit einer Gruppe aus der Dorfinitiative Lemmie 2020 bei der Umsetzung weiterer Forderungen unterstützen – wie etwa die Einführung des Minikreisels auf der Hauptkreuzung sowie die Anordnung eines Tempo-30-Limits für die Alte Bahnhofstraße. Diese Gruppe unter der Federführung von Peter Urban und Jan Leven hatte auch vor gut zwei Jahren den ersten privaten Tempo-30-Antrag für die Ortsdurchfahrt gestellt und auf insgesamt 22 Seiten verschiedene Gefahren- und Konfliktpunkte aufgeführt.

Auch der stellenweise äußerst schmale Gehweg bereitet zahlreichen Dorfbewohnern Sorgen. Quelle: Ingo Rodriguez

Schmaler Fußweg bereitet Bewohnern auch Sorgen

Urban und Leven verwiesen in einem Kurzvortrag auf einen weiteren Missstand an der Ortsdurchfahrt. Demnach bestehen für Passanten auch auf dem sehr schmalen Gehweg an der Fußgängerampel erhebliche Sicherheitsrisiken. Der Weg, für den die gemeinsame Nutzung von Fußgängern und Radfahrer gelte, entspreche zumindest im nördlichen Bereich auf keinem Fall der Mindestgröße. Der Ortsrat kündigte unterdessen bereits an, alle Gefahrenpunkte anlässlich einer Ortsbegehung im Beisein zuständiger Behördenvertreter zu veranschaulichen.

Von Ingo Rodriguez