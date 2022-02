Gehrden

Alle Wege führen bekanntlich nach Rom, aber ganz sicher keine Radwege nach Redderse. Seit Jahren kritisieren die Redderser Bürgerinnen und Bürger die schlechte Anbindung an die Kernstadt – und an den S-Bahn-Verkehr in Wennigsen. Seit Jahren fordern sie Busse und Radwege, die sie direkt nach Gehrden beziehungsweise Wennigsen bringen. Passiert ist nichts, die Wünsche wurden stets abgelehnt – aus Kostengründen.

Nun folgt ein neuer Anlauf. Initiator ist Manuel Große (CDU). Er hat für die Sitzung des Ortsrats am Montag, 7. Februar, einen Antrag formuliert, in dem er den Ausbau des Radwegenetzes fordert. Demnach möchte er, dass der Ortsrat Redderse beschließt, eine gemeinsame Stellungnahme an die Stadt Gehrden zum gerade in Arbeit befindlichen Mobilitätskonzept abzugeben. Darin soll insbesondere darauf hingewiesen werden, dass es für den Gehrdener Ortsteil nicht zumutbar sei, dass kein Radweg von beziehungsweise nach Redderse in die Stadt Gehrden, eine Ortschaft von Gehrden oder nach Wennigsen führt. Große fordert einen Radweg von Redderse nach Degersen und Wennigsen, in die Gehrdener Kernstadt und nach Leveste. Dazu sollen auch Hinweise, Forderungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger gesammelt werden und als Stellungnahmen zum Mobilitätskonzept an die Stadt Gehrden weitergereicht werden.

Kritik an fehlenden Radwegen

Bereits bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrats im November vergangenen Jahres hatte Große die fehlende Radwegeinfrastruktur bemängelt. „Wir sind der einzige Gehrdener Ortsteil, der keine Radwegeverbindung in einen anderen Ort hat“, sagte er. Bislang seien alle Vorstöße abgelehnt worden. „Es wäre daher wichtig zu erfahren, welche rechtlichen Rahmenbedingungen nötig sind, um einen Radweg nach Gehrden oder Wennigsen zu bekommen“, betonte er. Nun hofft er auf das Mobilitätskonzept.

Vor allem ein sicherer Weg für Radfahrer in die Nachbarkommune Wennigsen hat aktuell Priorität. Zurzeit kommen Bürger aus Redderse nur sehr umständlich dorthin. Es gibt keine direkte Busverbindung und eben auch keinen attraktiven Radweg. Dabei besuchen zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Redderse die KGS in Wennigsen und nutzen darüber hinaus die S-Bahn in Richtung Hannover.

Bereits 2006 hatte der damalige Ortsbürgermeister Harald Schultz einen Radweg nach Degersen und Wennigsen gefordert. Damals sagte er: „Im Vordergrund steht die Sicherheit der Kinder aus Redderse, die auf der schmalen und viel befahrenen Straße zum Sport nach Degersen oder zum Bahnhof nach Wennigsen fahren.“ Gefährdet seien auch die Schüler, die mit dem Fahrrad zur Freien Waldorfschule in Sorsum auf der Landesstraße unterwegs sind. Ein Radweg entlang der L 390, der Redderse und Leveste verbindet, stand damals schon auf der Agenda. 16 Jahre später hat sich daran nichts geändert.

Der Ortsrat Redderse kommt am Montag, 7. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus zusammen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. Die Anzahl der Zuhörenden ist beschränkt. Einwohnerinnen und Einwohner, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich unter der Telefonnummer (05108) 6404901 oder per E-Mail an muehlenbrink@gehrden.de anmelden. Es gilt die 2G-Regelung. Alle Teilnehmenden müssen eine FFP2-Maske tragen.

Von Dirk Wirausky