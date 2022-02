Everloh

Der Gehrdener Ortsteil Everloh darf wachsen. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Bau- und Städteplanung bewilligt. Damit folgen sie auch einem Wunsch des Ortsrates.

Es war ein fast fünfjähriger Prozess bis zu dieser Entscheidung. Bereits 2017 gab es die ersten Anfragen, den Flächennutzungsplan zu ändern. „Es gab damals die grundsätzliche Überlegung, wie sich Everloh entwickeln soll“, sagte Fachbereichsleiterin Nicole Leubert. Inzwischen sind verschiedene Flächen in dem Dorf bewertet worden – in enger Abstimmung mit der Region. Laut Leubert habe es bereits vor einem Jahr die Grundlage gegeben, den Flächennutzungsplan zu ändern. Allerdings hatte der damalige Ortsrat noch Beratungsbedarf.

Jetzt ist die Zustimmung allerdings erfolgt. Bei zwei Enthaltungen und fünf Jastimmen ist in der vergangenen Woche vom Ortsrat grünes Licht für eine Weiterentwicklung der Ortschaft gegeben worden. Nach Änderung des Flächennutzungsplans können nun darauf aufbauend die Bebauungspläne entwickelt werden. Dabei geht es um zwei Flächen am östlichen Ortsrand – an der Alten Rehre und Am Sonnenhang.

Region stimmt Ausnahmeregelung zu

Ein Knackpunkt bei der bisherigen Planung war, dass es sich dabei um eine Erweiterung der Siedlungsflächen um 7 Prozent handelt; und damit mehr als die 5 Prozent, die im Regionalen Raumordnungsplan für Everloh vorgesehen sind. Doch die Region stimmt einer Ausnahme der Regelung zu.

Die Ratsfraktionen begrüßten den Schritt. „Wir sind froh über die einvernehmliche Lösung des Ortsrates“, sagte Henning Harter (SPD). Weniger froh sind die Grünen. Es sei keine Erweiterung des Ortskerns, sondern der Peripherie, so Eva Kiene-Stengel. Und ihr Parteikollege Dirk Piche erinnerte an die Folgen, die weiteres Bauland mit sich bringe. „Wir sind jetzt schon am obersten Limit, was zum Beispiel die nachschulische Betreuung angeht“, sagte er. Diese infrastrukturellen Probleme würden sich durch weiteres Bauland nur noch vergrößern.

Von Dirk Wirausky