Northen

„Unter der Federführung des Northener Dorfchronisten Friedrich Meier ist jetzt ein weiteres Heft zur Dorfgeschichte erschienen. Auch für die vierte Ausgabe hat er historische Fotos und Fakten sowie Dokumente und Informationen zusammengetragen.

Tatkräftig unterstützt wurde er dabei wieder von Rainer Nixdorf, der unter anderem für das Layout zuständig war. Niklas Meier kümmerte sich um die Zusammenstellung. Die Broschüre umfasst 16 Seiten und ist in einer Auflage von 100 Stück erschienen. Schwerpunkte des Heftes sind die Steinkuhle und das am Rande des ehemaligen Steinbruchs errichtete Kriegsopfer-Denkmal.

Niklas Meier (links) und Dorfchronist Friedrich Meier vor dem Ehrenmal. Nicht im Bild ist Rainer Nixdorf. Quelle: Heidi Rabenhorst

Meier befasst sich seit seiner Pensionierung im Jahr 1982 mit der Geschichte des um 1260 erstmals urkundlich erwähnten Dorfes, das landschaftlich reizvoll am Rande des Benther Bergs liegt. „Ein Hobby", sagt der 88-jährige Northener, den „sein“ Dorf nie losgelassen hat.

Das Heft befasst sich mit der Steinkuhle als Steinbruch und Arbeitsstätte sowie später als Spiel- und Badestelle. „Die alte Steinkuhle war ein wahres Badeparadies“, erzählt Meier ein wenig wehmütig.

Nachdem die Kuhle zugeschüttet worden war, sei dort das erste Neubaugebiet des Dorfes entstanden. „Wenigstens der Berg ist geblieben", sagt Meier und lacht. „Hier lernten Generationen der Northener Jugend im Selbstunterricht das Schwimmen“, fügt er hinzu. Wenn der Teich im Winter zugefroren war, bildete er eine ideale Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen. Zu Beginn der Fünfzigerjahre wurde die Steinkuhle mit den Massen des aus Haus- und Straßenbaus anfallenden Erdaushubs und Bauschutt verfüllt – fast das gesamte Steinkuhlenareal ist zu Bauland geworden.

Zur Galerie Friedrich Meier, Rainer Nixdorf und Niklas Meier haben ein neues Heft zur Northener Dorfgeschichte herausgebracht. Die Broschüre befasst sich auf 16 Seiten mit den Themen Steinkuhle und Kriegsopfer-Denkmal.

Der Rand der Steinkuhle, die nach 1800 zum Ausbau der Nenndorfer Chaussee, der heutigen Bundesstraße 65, angelegt wurde, befand sich hinter den drei Bäumen des im Jahr 1921 erbauten Kriegsdenkmals im heutigen Benther-Berg-Weg. Der Platz mit dem Ehrenmal zum Gedenken der 15 im Ersten Weltkrieg gefallenen Northener und die ihn umschirmenden Buchen sind die letzten verbliebenen Zeugnisse des Steinbruchs.

Gedenkstätte ist bedeutsames Bauwerk

Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war die Bausubstanz des Denkmals stark beschädigt. „Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser Zeit war es eine der ersten gemeinschaftlichen Anliegen der Menschen in unserem Dorf, die Gedenkstätte zu erhalten und zu erneuern“, erinnert sich Friedrich Meier, der daran appelliert, dieses Denkmal nicht verfallen zu lassen. Einerseits sei es ein Mahnmal und anderseits eines der wenigen dorfgeschichtlich bedeutsamen Bauwerke.

Ein großes Dankeschön gilt Rainer Piesch vom Gehrdener Heimatbund. „Er hat uns wie schon bei den anderen Heften mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, verrät Friedrich Meier, der mit Rainer Nixdorf und Niklas Meier bereits das fünfte Heft mit dem Titel „Wanderungen rund um den Benther Berg“ vorbereitet.

Das neue Heft kann ab sofort in der Gehrdener Schreibwarenhandlung Büro & Co. Kusche, Steinweg 4, sowie im Geschäft Elke Preiß zum Preis von 2 Euro erworben werden. Es ist aber auch direkt bei den Initiatoren Friedrich Meier, Rainer Nixdorf und Niklas Meier in Northen zu bekommen.

Mehr zum Thema:

"Stunden, die ich nie vergessen werde"

Northener erinnern an Gefecht vor 70 Jahren

Von Heidi Rabenhorst