Leveste

Aufgeregt hüpfen einige Kinder auf dem Hof Giesecke von einem Bein auf das andere. Erwartungsvoll laufen sie immer wieder nach vorne und halten Ausschau nach dem Nikolaus. Schnell hatte es sich in den vergangen Tagen im Ort herumgesprochen, dass der Nikolaus in Leveste vorbeikommen werde. Und tatsächlich biegt der Trecker mit Landwirt Ludwig Giesecke am Steuer auf die Ecke. Im mit bunten Lichterketten geschmückten Anhänger sitzen gleich zwei Männer im roten Kostüm und dem weißen Rauschebart. Ortsbürgermeister Michael Passior hat für die Verteilung der Nikolaustüten Unterstützung vom Levester SoVD-Vorsitzenden Michael Borges bekommen.

Weil der Advent auf dem Thie coronabedingt zum zweiten Mal in Folge ausgefallen ist, hat sich der neue und alte Ortsbürgermeister Michael Passior mit seinen Ortsratskollegen Ludwig Giesecke, Henning Isemann, Theresa Plath und Anne Dobiey die Nikolausaktion ausgedacht und Geld für die Süßigkeiten zur Verfügung gestellt.

Die sechs Jahre alte Rojda trifft den Nikolaus im Doppelpack. Quelle: Heidi Rabenhorst

Vor allem die kleinen Kinder kamen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus, glauben sie doch noch an den Nikolaus und an den Weihnachtsmann. Auch den älteren Kindern stand die Freude ins Gesicht geschrieben, auch wenn sie stark an seiner Existenz zweifeln. „Es gibt doch gar keinen Weihnachtsmann“, ruft ein Junge. Oder etwa doch? Diese Frage tat der Freude über die mit Süßigkeiten gefüllte Nikolaustüte allerdings keinen Abbruch.

Kommen im Doppelpack (von links): Ortsbürgermeister Michael Passior und Michael Borges vom SoVD freuen sich auf ihren Einsatz als Nikolaus. Quelle: Heidi Rabenhorst

Idee entsteht in der Sitzung des Ortsrates

Die Idee für die Aktion ist in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates entstanden. „Wir wollten den Kindern in Leveste eine kleine Freude bereiten“, sagt Passior. Glücklicherweise habe Anne Dobiey seit kurzem einen Anhänger, der sich perfekt für diese Aktion eigne. Im Nu wurde er mit Lichterketten weihnachtlich geschmückt.

Ludwig Giesecke zieht den Nikolausanhänger mit seinem Trecker zu den fünf Stationen in Leveste, die vom Mühlenteich zum Hof Giesecke führten, wo schon eine ganze Reihe Mädchen und Jungen sehnsüchtig auf den Nikolaus wartet. Danach geht es weiter zur Auslieferung der Nikolaustüten Auf dem Thie. Zum Ende hält der Trecker mit dem Anhänger noch auf dem Parkplatz des neuen Feuerwehrgerätehauses und in den Parknischen beim Übergang vom alten ins neue Bruchfeld.

Freuen sich auf die Nikolausaktion (von links): Ludwig Giesecke, Michael Borges, Anne Dobiey, Michael Passior, Theresa Plath und Henning Isemann. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Kinder müssen in der Pandemie auf Vieles verzichten“

Die Initiatoren freuten sich über die gelungene Aktion, die nicht nur beim Nachwuchs gut angekommen ist. Auch von den Erwachsenen habe es immer wieder großes Lob gegeben. „Die Kinder mussten und müssen in der Pandemie auf so Vieles verzichten“, sagt Passior. Die strahlenden Kinderaugen haben ihm gezeigt, wie wichtig es sei, für „die Jüngsten unserer Gesellschaft“ etwas zu tun. Bei allem Spaß und bei aller Freude an der Nikolaus-Tour durch den Ort: Passior hofft, dass im nächsten Jahr wieder ein Advent auf den Thie stattfinden könne.

Von Heidi Rabenhorst