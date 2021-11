Northen

Das war keine große Überraschung mehr – trotzdem musste natürlich gewählt werden: Friedhelm Meier bleibt Ortsbürgermeister von Northen. Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrats erhielt der Amtsinhaber fast alle Stimmen – nur eine nicht, es handelt sich dabei um seine eigene Enthaltung. Gegenkandidaten gab es nicht.

Damit setzt der SPD-Politiker seine Arbeit fort, er ist seit 2005 Ortsbürgermeister und war bei den Kommunalwahlen 2006, 2011, 2016 und nun 2021 siegreich. Traditionell stellt die Partei den Ortsbürgermeister, die die meisten Stimmen bei der Wahl erhält. Die unterlegene Partei darf dann den Stellvertreter nominieren – doch von dieser Tradition wich man nun erstmals ab.

CDU verzichtet auf Stellvertreterposten

Bislang war Karl-Ludwig Zuther (CDU) der zweite Mann hinter Meier, schied aber komplett aus dem Ortsrat aus. In dem Gremium hatte die SPD bislang eine 4:3-Mehrheit, bei der Kommunalwahl knöpften die Sozialdemokraten der CDU jedoch einen Sitz ab. Daher lautet das Verhältnis nun 5:2. Für die CDU gehören Dirk Meier und Johanna Volker dem neuen Gremium an, beide verzichteten aber aus privaten und beruflichen Gründen auf den Stellvertreterposten. Auf Vorschlag von Dirk Meier kandidierte dann Susanne Wiets (SPD) und erhielt auch das entsprechende Votum. Außer Wiets und Friedhelm Meier sind für die SPD noch Tobias Reichl, Patricia Unger und Michael Wille als stimmberechtigte Mitglieder im Ortsrat. Nur Beratungsfunktion hat Andreas Reichl (ebenfalls SPD), der zuvor fest im Ortsrat saß.

Fast 40 Zuhörer nahmen an der Versammlung im Sport- und Dorfgemeinschaftshaus teil. Eine solche Beteiligung und ein so starkes Interesse wünscht sich Friedhelm Meier auch weiterhin. „Der Zusammenhalt im Dorf ist sehr wichtig, das hat der alte Ortsrat auch vorgelebt, und der neue wird es fortführen.“ Als Beispiel nennt er die Hilfsangebote, die seit Pandemiebeginn vorhanden sind, wie etwa der Einkaufsservice. „Diese Angebote gibt es, sie wurden aber noch nie genutzt – weil es schon genug Hilfe aus der Nachbarschaft gibt“, sagt der Ortsbürgermeister.

Im Saal des Sport- und Dorfgemeinschaftshauses tagt der Ortsrat. Quelle: Stephan Hartung

Genug Themen gibt es natürlich auch in der neuen Legislaturperiode, darunter der Breitbandausbau in Northen. „Da sieht es sehr gut aus“, berichtet Meier und meint damit vor allem den Zeitplan. Eigentlich sei mit einer Fertigstellung erst für das nächste Jahr gerechnet worden. „Die Hauptleitung der Avacon wird nun bis zum 12. November an den htp-Verteilerpunkt angeschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Anschlüsse ist ab Ende November zu rechnen“, berichtet er.

Viele Veranstaltungen

Im November stehen in Northen noch weitere Ereignisse auf dem Programm. Am Sonntag, 14. November, gibt es ab 11 Uhr am Ehrenmal eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag. Der Laternenumzug ist für Freitag, 19. November, geplant; der Tross setzt sich ab 18 Uhr in Bewegung. Eine Weihnachtsfeier für Senioren steht am Freitag, 17. Dezember, ab 15 Uhr im Sport- und Dorfgemeinschaftshaus Northen-Lenthe an. Die erste Sitzung in seiner neuen Besetzung hat der Ortsrat Northen am Dienstag, 25. Januar.

Von Stephan Hartung