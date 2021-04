Northen

Ortsbürgermeister Friedhelm Meier freut sich. „Bald haben wir hier in Northen ein schnelles Internet“, verkündete er am Sonntag bei der Ortsratssitzung im Sport- und Dorfgemeinschaftshaus Northen-Lenthe. Vor allem in der Corona-Krise habe sich die teilweise ganz schlechte Qualität bemerkbar gemacht. Die Vermarktung der Breitband-Anschlüsse durch das Unternehmen htp habe vor gut einem Monat begonnen. „Die Resonanz war bisher schon sehr gut. Wir haben in Northen die 40 Prozent-Grenze bereits erreicht“, so Meier.

Zoom-Konferenzen brechen einfach ab

„Bei den Zooms mit meinen Ortsratskollegen ist die Verbindung einfach abgebrochen“, erzählt Meier über die jüngsten Erfahrungen mit dem Internet. Und auch für das Homeoffice und vor allem für die Schüler in Zeiten des Distanzunterrichtes sei es eine regelrechte Katastrophe. Er bedankte sich im Namen des Ortsrats bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, insbesondere aber bei den Mitgliedern des Arbeitskreises Breitband Northen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz die Bedeutung dieses Projekts ihren Mitbürgern vermittelt haben.

Die Aktionsphase sei allerdings noch nicht beendet. „Sie läuft noch bis zum 21. Mai“, fügte er hinzu. Möglicherweise gebe es bei einigen Bürgern noch offene Fragen, die sie gern beantwortet wissen wollen, bevor sie einen Auftrag erteilen. Um Fragen zum Ausbau, zu Verträgen oder zur technischen Umsetzung zu beantworten, bieten der Direktvertrieb von htp und deren externe Vertriebspartner weiter Beratung an. „In diesem Rahmen wird Göray Aktas von Computer-Wibbel aus Gehrden am Mittwoch, 28. April, von 16 bis 19 Uhr sowie am Donnerstag 6. Mai, von 16 bis 19 Uhr für persönliche Beratungen im Sport- und Dorfgemeinschaftshaus Northen-Lenthe auf interessierte Bürger warten.

Vereine erhalten Unterstützung durch den Ortsrat

Ortsbürgermeister Meier erinnerte daran, dass die örtlichen Vereine und Organisationen eine Prämie für den erteilten Auftrag erhalten können, wenn dies von den Kunden gewünscht werde. Gelüftet wurde bei der Sitzung auch das Geheimnis des grünen Gebäudes an der Ecke Große Straße/Hannoversche Straße. „Das ist die Verteilerstelle für das Glasfasernetz in den nördlichen Dörfern“, berichtete Meier den 15 anwesenden Bürgern.

Ortsbürgermeister Friedhelm Meier erläuterte, dass dem Ortsrat Northen im Haushaltsjahr 2021 wie schon im vergangenen Jahr 1600 Euro, davon 1400 Euro allgemeine Mittel und 200 Euro Dorfverschönerungsmittel zur Verfügung stehen.

Hinzu komme noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund 582 Euro. Im vergangenen Jahr unterstützte der Ortsrat unter anderem die Jugendfeuerwehr und die Nachwuchsabteilung des Sportvereins mit 300 Euro. 65 Euro gab es für die Gedenkfeier an den 10. April 1945. Für Alters- und Ehejubiläen spendierte der Ortsrat 185 Euro, für die Seniorenweihnachtsüberraschung gab es 118 Euro, für Präsente für ehrenamtliche Tätigkeiten gab 135 Euro. Geld gab es für den Kranz zum Volkstrauertag (100 Euro) und für den Bücherschrank (515 Euro). Eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 300 Euro erhält die Feuerwehr zum 95-jährigen Jubiläum. Das dreitägige Fest ist im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausgefallen.

Heidi Rabenhorst