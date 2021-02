Gehrden

Gesehen hat ihn wohl schon jeder Gehrdener: den hochaufragenden Stein, der auf dem Gelände der Margarethenkirche an der Kirchstraße steht und dieser Tage fast im Schnee versinkt. Was er allerdings bedeutet, dürften nur die wenigsten wissen. Der Obelisk erinnert an ein bedeutsames historisches Ereignis vor 150 Jahren.

Rainer Piesch bemüht sich darum, dass der Stein nicht gänzlich in Vergessenheit gerät. Für ihn ist der Obelisk fast eine Herzensangelegenheit. „Er ist ein bedeutendes Denkmal“, sagt der Hobbyhistoriker.

Gedenken an Gefallene des Krieges von 1870/71

Das Ehrenmal erinnert an den Deutsch-Französischen Frieden und die Gefallenen des Krieges von 1870/71. Das 1873 durch die Gemeinden Gehrden und Ditterke errichtete Denkmal besteht aus Sandstein. Der Obelisk steht auf einem von Findlingen umgebenen kleinen Sockel neben einer Stieleiche, die bereits 1871 gepflanzt wurde. Die Inschrift ist kaum zu erkennen. „Ich bin deshalb einmal schon früh morgens hergekommen“, berichtet Piesch. Dann falle das Licht so ein, dass es ihm gelungen sei, die Schrift zu entziffern. Ansonsten sei die Inschrift inzwischen fast unlesbar.

Die Inschrift an der Kirchturm zugewandten Südseite erinnert an den Abschluss des sogenannten Präliminarfriedens von Versailles. Dort ist zu lesen: „Zur Erinnerung an den Abschluss des Friedens zwischen Deutschland und Frankreich 26. Februar 1871 wurde diese Eiche von patriotischen Mitgliedern der Gemeinden Gehrden und Ditterke gepflanzt.“ Die stark verwitterte Nordseite des Obelisken erinnert an die gefallenen Gehrdener Soldaten Eduard Muntzel und Heinrich Heimbuch.

Kanonenkugel ist verschwunden

Diese zum Teil stark verwitterten Zeilen wurden vor rund 150 Jahren in das Ehrenmal eingehauen. Der Obelisk trug früher an der Spitze auch eine Kanonenkugel. „Die metallene Verankerung ist noch zu sehen“, sagt Piesch. Warum die Kugel verschwunden ist, ist unbekannt. Die Friedenseiche neben dem Denkmal hat inzwischen einen beachtlichen Stammdurchmesser von fast einem Meter. Heute ist der Obelisk von mehreren kleinen Findlingen umgehen. Ursprünglich umfasste ihn ein kniehoher Zaun.

An dem Ehrenmal fanden früher regelmäßig am 2. September, dem sogenannten Sedantag, feierliche Zusammenkünfte statt – zur Erinnerung an die Kapitulation der französischen Armee nach der Schlacht bei Sedan, in der preußische, bayrische, württembergische und sächsische Truppen den entscheidenden Sieg im Deutsch-Französischen Krieg errungen hatten.

Im Juli 1870 begann der Krieg. Die Erinnerung daran ist längst verblasst – und das Denkmal in Gehrden ist verwittert. Erstaunlich, findet Piesch. Am Ende stand die deutsche Reichsgründung. Die „Grande Nation“ Frankreich, die bis dahin eine politische und kulturelle Weltmacht war, trat durch die Niederlage in die zweite Reihe zurück.

Nähere Einzelheiten zu dem Obelisken finden sich in einem alten „Protocolbuch für den Präsidenten“ des Kriegsvereins Gehrden vom 1. November 1875. Darin sind alljährliche Mitgliederversammlungen, Abrechnungen und Aktivitäten aufgelistet. So ist dort nachzulesen, dass ein gewisser Heinrich Knocken 3 Mark für Kanonenschüsse anlässlich der Sedanfeier erhielt. Berichtet wird auch über eine Feier zum Geburtstag der Kaisers: 1887 wurde am 22. März mit einem Fackelzug und einem Ball gefeiert. Das Vereinslokal war der Ratskeller – bis 1882. Dann zog der Verein zu Gastwirt Walterstein ins Deutsche Haus.

Übrigens: Eine Husarenuniform aus der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges ist im Stadtmuseum zu sehen. Sie gehörte einem Soldaten des Husarenregimentes Nr. 13.

