Auch wenn unter Corona-Bedingungen viele Dinge etwas anders ablaufen als gewohnt – der Freude der 32 Absolventen des gymnasialen Zweigs an der Oberschule Gehrden tat das keinen Abbruch. Schließlich haben sie nun ihren erfolgreichen Abschluss in der Tasche.

Nach einer langen Phase des Distanzunterrichts war Schulleiter Carsten Huge froh, den Schülerinnen und Schülern am Ende ihrer Schulzeit an der Oberschule Gehrden „face to face“, allerdings mit Masken, in der Aula des Schulzentrums gratulieren zu können.

„Ihr seid anders drauf“

Im Namen des Kollegiums wünschte er den 32 Absolventen, von denen alle den Realschulabschluss mit Qualifikationsvermerk für den Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben, alles Gute für die Zukunft. Auch wenn die Erwachsenen in Sachen Pandemie und Klimawandel nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben, gehe er ganz beruhigt nach Hause und könne gut schlafen. „Ihr seid ganz anders drauf als wir früher, es gibt andere Aufgaben die von euch zu bewältigen sind“, sagte Huge.

Die jungen Menschen hätten im Lauf der sechsjährigen Schulzeit an der Oberschule mehrfach ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. „Ihr habt, wenn ihr heute hier geht, die Möglichkeit alles zu erreichen, euch steht alles offen“, gab er den Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg. Und wenn es mal Probleme gebe, könnten sie ihn oder auch die anderen Lehrkräfte jederzeit anrufen. „Wir werden immer für euch da sein und Ansprechpartner sein“, versprach Huge.

„Ich ziehe meinen Hut vor euch“

Ganz persönliche Worte fand auch Sarah Niemann, Klassenlehrerin der 10e. „Nicht einmal Corona und ein Jahr im Homeoffice konnten euch aus der Bahn werfen“, sagt sie auch im Namen ihrer Kollegin Jenny Mahlandt. Niemann hob die Zuverlässigkeit, die positive Einstellung und die Gelassenheit der Schüler in der schwierigen und belastenden Zeit hervor. „Ich ziehe meinen Hut vor euch“, sagte die Pädagogin. Sie wünschte den Jugendlichen für den Neuanfang unter anderem, der Welt mit Humor und Herz zu begegnen und schließlich cool zu bleiben, selbst in schwierigen Zeiten.

Viel Lob gab es auch von Jessica Sonntag. „Ihr alle habt Herausragendes geleistet“, sagte sie stellvertretend für die Eltern der Absolventen. Jeder habe ein Talent, und sie sei sich sicher, dass alle ihren Weg gehen würden. Im Namen der Eltern bedankte sie sich auch bei den Lehrern, die ihre Kinder wohlwollend begleitet haben.

Die Sprecher der 10e, Marc Aron Gummelt und Melanie Nitschaew bezeichneten ihre Klasse als „kleine Familie“, in der sie sich immer gut aufgehoben gefühlt haben.

Ben Budde, Maximilian Langner, Marcel Brockmeyer und Kasimir Schilling aus der Klasse 10d blickten auf eine Schulzeit zurück, in der viele Freundschaften geschlossen worden sind. Corona habe jedoch viele Dinge schwieriger gemacht. „Auch jetzt ist wegen der Pandemie alles komplett anders, keine große Zeugnisausgabe wie vor zwei Jahren mit Freunden, Familien, Verwandten, kein Abschlussball“, bedauerte das Quartett.

Nach den kurzweiligen Beiträgen überreichte Carsten Huge den stolzen Jugendlichen ihre Zeugnisse und fand dabei für jeden Einzelnen auch ganz persönliche Worte. Besonders geehrt wurden die Klassenbesten Maximilian Langner (10d) Anna Lena Hagen (10e). Eine Ehrung für soziales Engagement erhielten Ben Budde aus der Klasse 10d und Melanie Nitschaew aus der 10e.

