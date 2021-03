Gehrden

Es ist ein großer Wurf für Gehrden und seine Schüler: Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) und die Oberschule wollen künftig als Kooperationspartner zusammenarbeiten, um Jugendlichen den bestmöglichen Abschluss zu bieten. Der Fokus liegt dabei auf einem ausgefeilten Übergangsmanagement, das den Wechsel zwischen beiden Schulen erleichtern soll – egal in welche Richtung. Dies soll auch Ängste nehmen.

„Eltern und Schüler sollen wissen, dass sie in Gehrden gut aufgehoben sind“, sagte MCG-Schulleiter Christian Schmidt am Donnerstag bei einem Treffen der Schulen mit der Stadtverwaltung. Wenn Schüler in einem Jahrgang nicht zurechtkämen, gebe es oftmals Angst davor, die Schule zu wechseln. Da setzen MCG und Oberschule jetzt an. Durch die Kooperation soll es künftig fließende Übergänge geben. „Wir wollen schnell helfen und gucken, wie es am besten weitergehen kann. Dabei wollen wir uns eng abstimmen und den Übergang begleiten“, sagte Schmidt.

Einzigartige Zusammenarbeit in der Region Hannover

Eine Zusammenarbeit wie diese habe es bislang noch nicht gegeben, bestätigte Carsten Huge, Leiter der Oberschule. Diese sei in der Region Hannover einzigartig. „Wir wollen Verlässlichkeit bieten. Wenn ich ein klassisches Abitur machen möchte, gibt es einen Ansprechpartner, den ich bestenfalls sogar vorher kenne,“ sagte Huge. Andere Schüler bräuchten wiederum eine neue Herausforderung. Brüche in der Schullaufbahn beträfen oft nur Teilbereiche. „Da macht es Sinn zu wechseln.“ Letztlich würde damit auch die starre Vorstellung von einer vorgegebenen Schullaufbahn aufgebrochen. Es müsse nicht ein bestimmter Abschluss sein.

Auch in digitaler Hinsicht werden die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit optimiert. „Es gibt keine technischen Barrieren mehr“, sagte Huge. Seit zehn Jahren bereits setze die Oberschule auf digitales Lernen und sei gut ausgestattet. Bei anderen Schulen sei das anders, und gerade in der Corona-Zeit habe das Homeschooling dadurch zu Problemen geführt. „Doch das MCG hat nun nachgezogen“, sagte er. Der Plan: Künftig sollen alle Schülerinnen und Schüler an beiden Schulen die gleichen Endgeräte nutzen – ein weiterer wichtiger Punkt, um bei einem Schulwechsel den Anschluss zu finden. „Schüler des zehnten Jahrgangs können problemlos ans MCG wechseln“, bekräftigte Huge.

Beide Schulen wollen iPads im Unterricht nutzen

Dafür will das MCG nun wie die Oberschule iPads für den Unterricht anschaffen. Eine Pilotklasse des achten Jahrgangs hatte in den vergangenen Wochen den Umgang mit dem mobilen Endgerät getestet. „Das ist jetzt abgeschlossen und es gab nur positives Feedback, wir blicken da optimistisch in die Zukunft“, sagte Schulleiter Schmidt.

Huge und Schmidt stellten der Stadt als Schulträger an dieser Stelle ein gutes Zeugnis aus. „Bei Schulausstattung und Infrastruktur sind wir in Deutschland ganz weit vorne“, sagte Huge. Bürgermeister Cord Mittendorf bestätigte, dass die Politik in den vergangenen Jahrzehnten „viel Fingerspitzengefühl“ bewiesen habe und zeigte sich erfreut über die Kooperation. „Wir sind zwar die drittkleinste Kommune, aber auch für die Schülerschaft im Umland attraktiv – das begrüße ich sehr.“

„Das kräftigt den Standort“

Die Kinder aus Gehrden hätten mit der Kooperation außerdem die Möglichkeit, im Ort zu bleiben, so der Bürgermeister. Und auch nach der Schule kann es in Gehrden weitergehen. „Es gibt ja auch Kooperationen mit örtlichen Betrieben. 40 Prozent der Schüler haben sich im vergangenen Jahr dafür entschieden. Das kräftigt den Standort“, sagte Huge.

Von Sarah Istrefaj