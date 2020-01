Gehrden

Durch sein beherztes Eingreifen hat ein Anlieger der Südstraße am Sonnabend verhindert, dass Motoröl von der Fahrbahn aus in die Regenwasserkanalisation abfließen und dort möglicherweise erheblichen Schaden anrichten konnte. Nach Mitteilung der Feuerwehr hatte gegen 11 Uhr ein VW Passat an der Kreuzung Lange Feldstraße/ Weetzener Straße / Schaumburger Straße auf einem Kanaldeckel aufgesetzt. Dabei wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen, aus dem Loch floss unmittelbar Öl auf die Straße. Der Fahrer des Autos steuerte den VW rund 300 Meter weiter bis in die Südstraße und hielt dort an. Laut Feuerwehr flossen nun größere Mengen des Motoröls aus dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug aus. Der geistesgegenwärtige Anlieger bemerkte die Situation und häufte mit einer Schaufel Gartenerde von seinem Grundstück vor einem nahe gelegenen Straßeneinlauf auf. So konnte verhindert werden, dass Öl in den Regenwasserkanal gelangte. Die Gehrdener Feuerwehr streute spezielles Bindemittel auf die Öllache vor dem Einlauf und auf die Fahrbahn. Zudem sicherten die Einsatzkräfte die glitschige Fahrbahn der Langefeldstraße ab. Später nahmen die 15 beteiligten Feuerwehrleute die gebundenen Ölreste auf und entsorgten diese. Während des Einsatzes musste die viel befahrene Langefeldstraße im Wechsel halbseitig für den Verkehr gesperrt werden.

Mit größeren Mengen Bindemittel streut die Feuerwehr die Ölspur in der Langefeldstraße ab. Quelle: Feuerwehr Gehrden

Von Andreas Kannegießer