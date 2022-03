Gehrden

Dem Bürgermeister Cord Mittendorf gebührt ein besonderes Privileg: Wenn das Gehrdener Blasorchester Die Original Calenberger nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Sonnabend, 12. März, ab 16 Uhr wieder beim traditionellen Frühjahrskonzert in der Festhalle auftritt, kennt Gehrdens Verwaltungschef schon die neuesten Stücke. Ihm hat der Vereinsvorstand gemeinsam mit dem Dirigenten Jens Schleicher jetzt schon das erste Exemplar der neuen CD überreicht – quasi zum Reinhören. Vor Publikum will das Orchester in der Festhalle mit ausgewählten Stücken des neuesten Tonträgers Premiere feiern.

„Vorschlag, Nachschlag, Herzschlag“: So heißt der Titel des Werkes, das die Original Calenberger im Oktober des vergangenen Jahres mit insgesamt 30 Musikern in einem Studio in Hannover eingespielt haben. Seit ihrer Gründung im Jahr 1973 in Gehrden ist es bereits die neunte Studioproduktion des Orchesters. „Darunter fünf Schallplatten und nun vier CD-Werke“, wie Orchestersprecher Manfred Hobein berichtet. Der Inhalt der neuen CD solle auch den Schwerpunkt des Konzertprogrammes bilden, kündigt Hobein an. Außer sieben neuen Stücken wolle das Orchester aber auch beliebte Klassiker aus seinem Standardrepertoire präsentieren.

Übergabe der ersten neuen CD: Die stellvertretende Vorsitzende der Original Calenberger, Antje Wolf (von links), Bürgermeister Cord Mittendorf, der Vorsitzende Frank Weigmann und Dirigent Jens Schleicher freuen sich auf das Frühjahrskonzert. Quelle: Ingo Rodriguez

Musiker legen vor allen Studiotagen negativen Corona-Test vor

Für ihre dreitägige Studioproduktion in Hannover haben die Musikerinnen und Musiker einige Mühen auf sich genommen: „Alle haben täglich vor den Aufnahmen einen negativen Corona-Test vorgelegt“, berichtet Hobein. Zuvor war in der Pandemie viel Heimarbeit angesagt. „Wegen der Auflagen hat jeder lange Zeit allein für sich im stillen Kämmerlein geprobt“, sagt der Orchestersprecher.

Die Studiotreffen wirkten anschließend wie ein Befreiungsschlag: Unter der Leitung von Schleicher seien 16 schwungvolle Titel eingespielt worden. Darunter seien Coverversionen von bekannten und neueren Kompositionen aus dem böhmisch-mährischen Repertoire. „Zum Teil mit Gesang, aber auch Solobeiträge mit Flügelhorn, Trompete und Tenorhorn“, sagt Hobein. Die Musiker mussten für die Finanzierung des Projektes tief in die Vereinskasse greifen. „Ohne Spenden von fördernden Mitgliedern wäre das aber trotzdem alles nicht möglich gewesen“, betont der Sprecher. Insgesamt wurden 1000 Tonträger für den Verkauf produziert.

Die neue CD der Original Calenberger. Quelle: Original Calenberger

Teil der Erlöse geht an Ukraine-Hilfe

Karten für das Frühjahrskonzert gibt es im Vorverkauf für jeweils 15 Euro bei den aktiven Musikern, in der Buchhandlung Lesezeichen am Steinweg, per E-Mail an info@original-calenberger.de oder unter Telefon (0 51 05) 8 45 35. Die Karten für das abgesagte Konzert vom April 2020 sind auch noch gültig. Die neue CD kostet 15 Euro pro Exemplar. Von jedem verkauften Ticket und jeder verkauften CD wollen die Original Calenberger jeweils 2 Euro an die Ukraine-Hilfe Gehrden spenden. Der Tonträger ist ab dem Konzerttag auch beim Orchester sowie beim Musikverlag Sandmann – Edition Golden Brass auf der Internetseite www.egbshop.com erhältlich. Eine Streamingversion mehrerer neuer Titel über bekannte Dienste wird laut Orchesters zurzeit vorbereitet.

Wegen der Pandemie gelten beim Einlass die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Der Einlass beginnt um 15 Uhr. Eine Bewirtung wird nicht angeboten.

Von Ingo Rodriguez