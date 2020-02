Gehrden

Das Blasorchester „Die Original Calenberger“ sucht dringend Verstärkung. Darauf hat der Vorsitzende Frank Weigmann in der Jahresversammlung mit Nachdruck hingewiesen. „Wir können in allen Registern noch weitere Instrumentalisten und auch eine Verjüngung gebrauchen“, sagte Weigmann in seinem Bericht in der Festhalle. Die Suche nach zusätzlichen Musikern bleibe die wichtigste und eine existenzielle Aufgabe für die nächste Zeit.

Weigmann forderte die Blasmusiker und auch die Fördermitglieder in der Versammlung gleich mehrfach dazu auf, bei der Suche nach Unterstützung für das Orchesters die Augen offen zu halten. „Macht Werbung für die Original Calenberger“, sagte der Vorsitzende. Zwar sei es in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, zusätzliche Musiker für das Ensemble zu begeistern. In den vergangenen zwölf Monaten habe es diesbezüglich jedoch trotz unterschiedlicher Anstrengungen einen „kleinen Dämpfer“ gegeben.

2019 konnte das Orchester keinen einzigen Neuzugang begrüßen. Derzeit liege das Durchschnittsalter der aktiven Musiker schon bei 49,8 Jahren. Diese Entwicklung müsse aufgehalten werden. „Dass viele andere Orchester wegen zunehmender Besetzungsprobleme aufgelöst werden, muss uns eine Warnung sein“, sagte Weigmann.

Das Ensemble stimmt die Besucher auf die Jahresversammlung ein. Quelle: Ingo Rodriguez

Vorstand hält Verein derzeit für gut aufgestellt

Gleichwohl hält der Vorstand das Ensemble und den Verein kurz- und mittelfristig für gut aufgestellt. Derzeit gehören den Original Calenbergern insgesamt 35 aktive Musiker an, 42 Fördermitglieder sowie sechs Ehrenmitglieder. Die musikalische Qualität des Ensembles ist von den zunehmenden Zukunftssorgen aber unberührt. Das Ensemble unter der Leitung von Jens Schleicher absolvierte laut Vorstand im vergangenen Jahr 30 Auftritte und fast 50 Proben. „Wir waren im Durchschnitt an jedem fünften Tag mit den Original Calenbergern unterwegs“, berichtete Weigmann.

Der Vorsitzende hob vor allem die erneute Teilnahme am Europäischen Blasmusikfestival in Bad Schlema hervor: Die Original Calenberger traten 2019 als eine von insgesamt 13 Kapellen aus elf Ländern innerhalb von drei Tagen fünfmal in einem Zelt mit jeweils rund 4500 Besuchern auf.

Erneute Teilnahme an Festival in Südtirol geplant

In ihrer Vorschau für das Jahr 2020 kündigte die stellvertretende Vorsitzende Antje Wolf ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Konzerten und Auftritten an. Unter anderem ist für September eine Konzertreise nach Südtirol geplant, um in Mühlbach am siebten Festival für böhmische und mährische Blasmusik teilzunehmen. Zu den Höhepunkten im Terminkalender für 2020 zählt laut Wolf auch die Teilnahme am Freischießen in Wennigsen.

Die stellvertretende Vorsitzende Antje Wolf, Frank Weigmann (Mitte) und Dirigent Jens Schleicher freuen sich auf das Frühjahrskonzert in der Gehrdener Festhalle. Quelle: Ingo Rodriguez

Im April tritt das Ensemble in der Festhalle auf

In Gehrden treten die Original Calenberger am Sonnabend, 25. April, um 16 Uhr anlässlich ihres Frühjahrskonzertes in der Festhalle Am Castrum auf. Unterdessen laufen hinter den Kulissen schon erste Planungen für ein aus Vereinssicht historisch bedeutsames Ereignis. „2023 feiern wir unser 50-jähriges Bestehen. Im Vorstand gibt es schon einige Ideen“, kündigte der Vorsitzende Weigmann an.

Von Ingo Rodriguez