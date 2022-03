Lemmie

Als die Ortsbegehung um 18.21 Uhr beendet war, blickte Lemmies Ortsbürgermeister Heinrich Möller auf seine Uhr und sagte in Richtung Gehrdens Verwaltungschef Cord Mittendorf: „Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen versprochen, dass wir unter 90 Minuten bleiben. Wir sind also sogar noch vor der Zeit.“ Um 17 Uhr hatte Möller am Feuerwehrgerätehaus den Spaziergang eröffnet. Rund 40 Personen nahmen teil – außer Anwohnern auch Mitglieder von Rat, Verwaltung, Ortsrat und Feuerwehr.

Mit Ansicht: Heinrich Möller hat sich für den Spaziergang die Route aufgemalt und was er ansprechen möchte. Quelle: Stephan Hartung

Per Fußmarsch ging es durch die Ortschaft, um sich an diversen Stellen gemeinsam Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten anzusehen. Und Fußmarsch ist wörtlich zu verstehen: Möller hatte sich perfekt vorbereitet, ging schnellen Schrittes stets vorneweg und hielt sich nicht mit unnötigem Gerede auf. Hier müssen Bäume geschnitten werden, dort ist die Laterne verdeckt, woanders gibt es erhebliche Schäden im Straßenbelag – gesagt und abgehakt. „Gut, dann können wir weitergehen“, sagte Möller mehrfach, schaute auf die Notizen auf seinem Klemmbrett und setzte sich wieder in Bewegung.

Laterne ohne Wert: So verdeckt wird kein gutes Licht strahlen können. Quelle: Stephan Hartung

Das Tempo mitgehen mussten vor allem Kendra Gedick und Alexandra Fülep-Mikosch. Die beiden Mitarbeiterinnen von der Stadtverwaltung hatten die Aufgabe, die Ortsbegehung in Wort und Schrift zu dokumentieren – vor allem Gedick agierte dabei fast als Schatten von Möller, weil sie stets das Aufnahmegerät in seiner Nähe halten musste.

Ein wichtiger Aspekt im Protokoll: die schwer einsehbare und daher gefährliche Kreuzung der Deisterstraße mit der Alten Bahnhofstraße. „Ich habe 2017 privat den Antrag für einen Kreisel gestellt. Das würde den Verkehr einbremsen und eine sichere Querung für Fußgänger und Radfahrer bedeuten“, sagte Möller – und er hofft, „dass wir das in das Mobilitätskonzept einbringen können.“ Zu den Teilnehmern der Begehung zählte auch Ratsherr Heinz Strassmann, er ist zugleich Vorsitzender des Mobilitätsausschusses. Strassmann versprach, das Thema Kreisel dort zur Sprache zu bringen.

An dieser Kreuzung an der Deisterstraße wünscht sich der Ortsbürgermeister einen Kreisel. Quelle: Stephan Hartung

Natürlich standen auch die Klassiker bei solchen Ortsbegehungen im Fokus: Halteverbote, zu enge Kurven für die Feuerwehrautos, mehr Platz und Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf besserem Asphalt sowie Schäden an Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung – jedoch auch die ungenutzte Mitfahrbank an der Südfeldstraße und der Wunsch nach der Rückkehr einer Beton-Tischtennisplatte auf dem Spielplatz an der Heimstraße.

Bürgermeister bittet um Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Der Ortsbürgermeister lieferte sogar zwischendurch eine Exkursion in die Historie von Lemmie beim Gang über den Gutshof. „Der Abt von Loccum hat hier gelebt und seinen Rückzugsort gehabt“, berichtet er. Die 81-minütige Ortsbegehung verging im wahrsten Sinne wie im Fluge.

Und weil zum Abschluss doch noch etwas Zeit war, ergriff Bürgermeister Mittendorf aus aktuellem Anlass das Wort und richtete sich an alle Zuhörer. „Bitte helfen Sie uns als Stadt, wenn Sie Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen können und Leute kennen, die das leisten können – und melden Sie sich im Rathaus“, sagte Mittendorf.