Gehrden

Genau 110 Jahre liegt es zurück, dass 34 Männer die Gehrdener Feuerwehr gründeten. Das war im August 1909. Von den Anfängen und der Entwicklung der Ortswehr erzählt auch eine Chronik: Demnach wurden die Einsatzkräfte 1909 noch von einem Hornisten alarmiert und rückten mit einer Handdruckspritze zum Einsatzort aus. Erst 1928 wurde die erste Motorspritze in den Dienst gestellt, 1942 das erste Löschfahrzeug angeschafft.

Zeltfest ist für Kommando nicht mehr zeitgemäß

Auf einen umfangreichen Rückblick auf die Geschichte der Gehrdener Feuerwehr will das Ortskommando anlässlich des runden Geburtstags aber verzichten. Kommers, Rückblick, Festzelt mit Tanznacht und Katerfrühstück? „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke und verweist auf die Chronik der Ortswehr im Internet. Wen die Vergangenheit interessiere, der könne sich dort gut informieren. „Ein Zeltfest haben wir seit 1989 nicht mehr gefeiert“, sagt Fricke. Die Gehrdener Feuerwehr will sich treu bleiben und setzt – wie schon bei vorangegangenen Jubiläen – auf die Gegenwart und Zukunft. Deshalb plant das Kommando für Sonnabend, 7. September, einen Tag der offenen Tür. „Wir wollen unsere Arbeit und die hochmoderne Technik präsentieren und mit der Bevölkerung auf diesem Weg in Kontakt treten“, sagt Fricke. Geplant seien zwar auch Kinderaktionen wie Spritzwand, Hüpfburg, Fotobox sowie Fahrzeug- und Geräteschau. Angesichts von rund 120 Einsätzen im Jahr, etwa 70 ehrenamtlichen Rettungskräften und moderner Ausrüstung sei es aber notwendig, die Helfer und ihre Aufgaben in den Mittelpunkt zu stellen.

Einsatzabteilung ist Spiegelbild der Gesellschaft

Zeiten, in denen sich in kleinen Orten nur Landwirte und Handwerker um den Brandschutz kümmerten, seien längst vorbei, sagt Fricke. „Die Feuerwehr Gehrden ist mit ihren Mitgliedern ein Spiegelbild der Gesellschaft: Männer und Frauen im Alter von 16 bis 67 Jahren – darunter Ingenieure und Ärzte ebenso wie Beamte, Erzieherinnen, Techniker und Handwerksmeister“, betont Fricke. Aufgrund der technischen Anforderungen sei eine Einsatzabteilung mit Spezialisten heutzutage notwendig. Davon sollen sich am Tag der offenen Tür auch die Besucher überzeugen. Vorgestellt wird unter anderem das neue digitale Funksystem. Außerdem präsentieren die Rettungskräfte ihren neuen Einsatzleitwagen, der kürzlich für rund 165.000 Euro angeschafft wurde – mit einem digitalen Managementsystem für alle Kommunikationsgeräte. Auch im Feuerwehrhaus sollen die Einsätze künftig digital koordiniert und dokumentiert werden. Dieses System werde ebenfalls vorgestellt, sagt Fricke.

Retter im Einsatz: Bei einem simulierten Verkehrsunfall haben die Feuerwehrkräfte vor drei Jahren gezeigt, wie sie einen Verletzten aus dem auf der Seite liegenden Auto befreien. Quelle: Archiv

Ziel ist auch die Mitgliederwerbung

Am Tag der offenen Tür will die Feuerwehr aber auch mit Klassikern punkten: Vorführungen der Einsatzkräfte und Mitmachaktionen der Jugendfeuerwehr, musikalische Darbietungen des Musikzuges und des Spielmannzuges sowie Kaffee, Kuchen, kalte Getränke und Gegrilltes stehen ebenfalls auf dem Programm. Ziel sei es auch, die Zahl der zurzeit rund 700 Mitglieder zu erhöhen, sagt Fricke. Deshalb werde zu der Veranstaltung noch mit Flyern und Plakaten eingeladen.

Wasser marsch: Beim Tag der offenen Tür dürfen die jüngsten Besucher wie jedes Jahr das Löschen üben. Quelle: Archiv

Von Ingo Rodriguez