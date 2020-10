Redderse

Trübes Wasser aus der Leitung – da ist schon einmal der eine oder andere irritiert. So wie am Wochenende in Redderse. Doch die Dorfbewohner können beruhigt sein: Die leichte Verfärbung war unbedenklich, sie hatte ihren Grund in einer Maßnahme der Ortsfeuerwehr Redderse. Diese hatte in der Gehrdener Ortschaft alle Löschwasserhydranten überprüft. Die gute Nachricht: Die Hydranten sind nun winterfest und liefern jederzeit Wasser, sodass jeder Löscheinsatz in Redderse gesichert ist.

20 Hydranten erhalten eine Prüfung

„Wir machen das einmal im Jahr und überprüfen alle 20 Hydranten“, sagte Ortsbrandmeister Jürgen Weiberg. Dabei handelt es sich um sogenannte Unterflurhydranten, wie etwa denjenigen in der Straße An der Linde. Zusätzlich gibt es noch einen oberirdischen Hydranten, der sich an der Ecke Obernfeldstraße/An der Linde befindet – jedoch nicht getestet werden muss.

Kai Prothmann hat ein Standrohr gesetzt und dreht das Wasser auf. Junes (8) schaut gebannt zu. Quelle: Stephan Hartung

Über das Jahr sammelt sich durch Witterung und Autoverkehr viel Druck in den Hydranten. „Wir spülen den Dreck heraus. Oft befinden sich auch Steine drin. Die können sich verkanten, im schlimmsten Fall auch unsere Pumpen beschädigen“, erklärte Weiberg. Unter dem Hydrantendeckel befindet sich eine Folie. Diese Folie hat die Aufgabe, die Metallteile voneinander zu trennen und auch eine Art Frostschutz zu bieten – auch wenn die Winter zuletzt nicht mehr wirklich Eis und Kälte beschert haben. Die Folien selbst, soweit sie nicht beschädigt sind und weiterhin ihren Zweck erfüllen, verwendet die Ortsfeuerwehr aus Gesichtspunktes des Umweltschutzes weiterhin.

Hydranten liefern 1500 Liter Wasser pro Minute

Die Funktionsprüfung ist zudem wörtlich zu nehmen. Sie dient auch dazu herauszufinden, ob die Hydranten noch genug Wasser abgegeben. Bei Mängeln würde die Stadt Gehrden eine Meldung erhalten. Weiberg und sein Team von fünf weiteren Helfern waren nach rund dreistündiger Arbeit allerdings zufrieden – alles in Ordnung. Aus den Hydranten schöpft die Feuerwehr bei Einsätzen rund 1500 Liter Wasser pro Minute.

Das steht auf den Schildern Jeder hat die Schilder schonmal gesehen: Sie sind an Laternen, Straßenschildern oder Zäunen befestigt und weisen auf den Weg zur nächsten Wasserstelle hin. Für Feuerwehrleute ist das sehr wichtig, denn im Einsatzfall können sie nicht lange nach dem nächsten Hydranten suchen. Zwar weiß eine ortskundige Feuerwehrkraft, wo die Hydranten verbaut sind. Doch die Informationstafeln helfen dennoch, wenn mal eine Schneeschicht oder parkende Autos die Hydranten verdecken. In der Straße An der Linde in Redderse befindet sich ein Schild mit den Daten H 150 sowie den Ziffern 5,8 und 4,8 sowie senkrechten und waagerechten Linien. Das bedeutet: Der Hydrant hat 150 Millimeter Durchmesser und befindet sich 5,8 Meter gegenüber, von dort sind es dann 4,8 Meter die Straße entlang. hg

Die möglichen Verfärbungen, die im Trinkwasser in den Privathaushalten ankommen können, entstehen dadurch, dass sich während der Spülvorgänge der Hydranten kleine Teile von den Rohrwänden lösen. Im Bereich der Straße An der Linde waren Verfärbungen aber kaum der Fall. „Hier handelt es sich um eine sogenannte Transportleitung. Das Wasser kommt aus Degersen an. Daher herrscht an dieser Stelle die höchste Bewegung im Wassernetz von Redderse“, erläuterte Weiberg.

