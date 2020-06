Everloh

Zum ersten Mal nach der Corona-Pause hat sich der Ortsrat Everloh wieder zu einer Sitzung getroffen – und diese Versammlung begann gleich mit einer neuen Besetzung: Rüdiger Puschmann rückt für Cordt Bartels nach und übernimmt dessen Sitz im Ortsrat.

Nachgerückt nach Liste

Beide Politiker sind in Everloh Mitglieder der Freien Wählergemeinschaft. Puschmann ist auf Basis der Kommunalwahl von 2016 in der entsprechenden Liste der nächstmögliche Kandidat der Partei. Bartels gehörte seit dieser Wahl dem Ortsrat an. Mit seiner Familie zieht er in Kürze nach Schleswig-Holstein um, daher muss er sein Amt niederlegen. Als Dankeschön für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhielt er vom Ortsrat einen kleinen Präsentkorb – mit interessantem Inhalt, beispielsweise eine Flasche Kiwi-Whisky. „Ich wollte schon immer mal wissen, wie so etwas schmeckt“, sagt Bartels und lacht.

Die Sitzung des Ortsrats lief im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) – wo die Everloher wenige Wochen vor Beginn der Corona-Krise noch nach der Sanierung die Wiedereröffnung gefeiert haben. Das Projekt kostete 225.000 Euro und ließ fast keine Wünsche offen. Mehrere Kleinigkeiten sind aber noch zu erledigen.

Küche ist noch nicht vollständig

„Wir planen, eine semi-professionelle Spülmaschine anzuschaffen“, sagt Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke. Dank Ortsratmitteln und Spenden werde man dafür 1300 Euro zur Verfügung haben, die Ausschreibung übernehme die Stadt Gehrden. In der Küche fehlen zudem ein Spritzschutz sowie Haken für Handtücher. Zudem mangelt es im DGH an Gardinen und Schirmständern sowie Türstoppern für die Herrentoilette.

Ebenfalls geplant ist die Anschaffung von Tischen und Stühlen. „Das ist durch Corona ein wenig ins Stocken geraten“, berichtet Wicke. Auch hier könne die Stadt unterstützen, denn sie werde von einer Firma mit Tischen und Stühlen beliefert. Nicht geplant ist – wie es Bürger gewünscht hatten – ein Wickelplatz. Bei Bedarf sollen die Kinder auf den Tischen gewickelt werden. Angesichts der geringen Zahl von Kleinkindern im DGH lohne sich kein gesonderter Wickelplatz, erklärt die Ortsbürgermeisterin.

Everloh 2025 trifft sich wohl im August

Indes will die Gruppe Everloh 2025 wieder aktiv werden. Sie hatte im Februar 2020 ihre Arbeit aufgenommen und beschäftigt sich mit Themen, die für die Ortschaft künftig interessant sein könnten. Doch dieser Kreis musste wegen der Corona-Pandemie pausieren. „Wir hatten anfangs 15 Interessierte, die sehr engagiert sind. Vielleicht gibt es im August ein nächstes Treffen“, kündigt Wicke an.

Von Stephan Hartung