Der Ortsrat Everloh stellt die Weichen für eine Zeit ohne strenge Corona-Regeln: Wenige Wochen nach seiner konstituierenden Sitzung bereitet das neu gewählte Gremium zurzeit das Dorfgemeinschaftshaus (DHG) auf einen Neustart mit vielen Veranstaltungen vor. Zahlreiche kleinere und größere Neuanschaffungen, Ausstattungsteile und ein zusätzlicher Tagungsraum sollen den beliebten Treffpunkt in der Dorfmitte aufwerten und noch vielseitiger nutzbar machen.

Für die neue Ortsbürgermeisterin Sabine Sippel steht das DGH buchstäblich an erster Stelle. Immerhin ist die Aufwertung des Dorftreffs ihr erstes großes Projekt seit dem Beginn ihrer Amtszeit Ende November. „Ich habe mich deshalb in Absprache mit dem Ortsrat um einige Dinge gekümmert“, sagt die 55-Jährige. Zwar wurde das DGH vor etwa zwei Jahren aufwendig saniert. Trotzdem seien bislang immer noch eine Reihe von Plänen umzusetzen.

Debatte um neue Spülmaschine ist beendet

Sippel hebt vor allem das Ende einer Dauer-Debatte hervor. Seit zwei Jahren schon diskutiere der Ortsrat über die Anschaffung einer neuen Spülmaschine, sagt sie. Nun soll aber in der nächsten Ortsratssitzung am 10. Februar endlich ein verbindlicher Beschluss für den Kauf eines professionellen Gastronomiemodelles gefasst werden. Spülmaschinen dieser Art seien im Gegensatz zu handelsüblichen Geräten besonders vorteilhaft für größere Veranstaltungen wie etwa den traditionellen Neujahrsempfang. „Ein Spülgang reinigt innerhalb von nur 17 Minuten eine große Menge Geschirr“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Wichtiger Treffpunkt in Everloh: Für Ortsbürgermeisterin Sabine Sippel hat eine angemessene Ausstattung und Aufenthaltsqualität im Dorfgemeinschaftshaus eine sehr große Bedeutung. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Ortsrat hat sich auch um die Finanzierung der rund 2800 Euro teuren Maschine gekümmert. Um nicht die Stadt Gehrden mit den Kosten für diese Ausstattung im kommunalen Gebäude zu belasten, haben der Ortsrat und der Förderverein Everloh im Dorf eine Spendenaktion gestartet: „Wir haben einen Flyer in alle Briefkästen geworfen und um Unterstützung für die Anschaffung gebeten“, berichtet Sippel. Aus den Reihen der etwa 650 Einwohner seien bislang schon rund 700 Euro gespendet worden. Von der Firma Avacon habe der Ortsrat für den Kauf der Maschine 300 Euro erhalten, sagt Sippel.

„Weil wir noch von vergangenen Spendenaktionen rund 1400 Euro übrig haben, fehlen nun nur noch 300 Euro.“ Die Spendenaktion laufe aber noch, sagt die Ortsbürgermeisterin und hofft auf weitere Unterstützung.

Sippel ist zuversichtlich, das die Gastro-Spülmaschine zeitnah angeschafft und in Betrieb genommen werden kann: Sobald die Pandemieentwicklung wieder eine größere Veranstaltung zulasse. Die Stadt habe zugesagt, den notwendigen Starkstromanschluss zu finanzieren.

Sabine Sippel zeigt die alte Spülmaschine, die in Kürze durch ein Hochleistungsgerät ersetzt werden soll. Quelle: Ingo Rodriguez

Aus dem Budget des Ortsrates wurden kürzlich außerdem weitere Neuanschaffungen bezahlt. Dazu zählen laut Sippel Mülleimer neue Plissee-Rollos für die Toiletten, ein Erste-Hilfe-Koffer, eine neue Arbeitsplatte und Handtuchhalter in der Küche sowie ein Spritzwasserschutz für eine Fachwerkwand. „Wir haben endlich einmal eine Inventur gemacht und alles aufgelistet, was vorhanden ist, um für künftige Neuanschaffungen einen Überblick zu haben“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Sie berichtet auch von einer neuen elektronischen Schließvorrichtung in der Haupteingangstür, die sich auf Wunsch für verschiedene Zeiten programmieren lasse.

Kleiner Raum soll künftig auch genutzt werden

Auf Nachfrage zählt Sippel eine ganze Reihe von Gruppen auf, die von der gesamten Aufwertung profitieren sollen. Demnach wird das DGH unter anderem für ein regelmäßiges Seniorenfrühstück, Versammlungen des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsratssitzungen, Dorffeste, Kinderturnen und Seniorensport genutzt, aber auch für private Anlässe vermietet. Künftig soll zudem ein kleiner Raum hinter der Küche für Tagungen und Treffen von Kleingruppen angeboten werden. Das kleine Zimmer habe zuletzt nur noch als Abstellraum gedient. „Deshalb haben wir aufgeräumt – auch um künftig bei kleinen Aktionen in diesem Raum die Kosten für das Aufheizen des großen Saals zu sparen“, sagt Sippel.

