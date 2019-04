Gehrden

In Lenthe, Ditterke, Redderse, Everloh, Northen und Gehrden brannten traditionell die Osterfeuer. Die Veranstaltungen lockten dank des guten Wetters und der warmen Temperaturen viele große und kleine Besucher an. Die meisten Leute tummelten sich in Gehrden, das größte Feuer hatte aber wohl Redderse.

Als das Feuer noch gar nicht brannte, sammelten sich die Kinder schon um das kleine Osterfeuer – extra aufgeschichtet für die kleinen Gäste. „Wir haben dieses Jahr einen Anmelderekord – 21 Kinder“, sagte Jessica Baier von der Feuerwehr Redderse. An dem Lagerfeuer konnten die Jungen und Mädchen Stockbrot machen.

Auch Junis (7) und Paula (6) hielten ihr Stockbrot über das Feuer. Sie freuten sich über das tolle Wetter, der ein oder andere kam allerdings ins Schwitzen: „Das Feuer ist fast schon zu warm“, sagte Paula. Als die Dämmerung einbrach, zündeten die Feuerwehrleute dann das richtige Osterfeuer an – und das hatte eine stattliche Größe. „Wir haben das Brennmaterial von Privatleuten aus dem Ort gesammelt, aber auch Holz von den Bäumen aus der Feldmark ist dabei“, erklärte Ortsbrandmeister Jürgen Weiberg. Die Feuerwehr Redderse versorgte die Besucher mit Würstchen vom Grill und allerlei Getränken.

In Gehrden brannte ein kleineres Osterfeuer, was jedoch hunderte Besucher auf das Gelände der Feuerwehr an der Nordstraße lockte. „Unser Feuer darf aus Platzgründen nicht zu groß sein“, sagte Ortsbrandmeister Peter Fricke. Aus diesem Grund brannte es auch nicht länger als etwa zwei Stunden. Wegen Brandgefahr eingreifen, wie beim Osterfeuer auf der Bult in Hannover, musste die Feuerwehr in Gehrden allerdings nicht: Die Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die dahinter stehenden Büsche, indem sie diese vorsorglich nass machten.

„Das Wetter ist top“, sagte Fricke beim Blick in die Runde erfreut. Man merke, dass die Leute nach dem Winter endlich wieder heraus wollten. Es zog sie an die Pommes-, Würstchen- und Getränkestände auf dem Feuerwehrgelände. An mehreren Feuerkörben konnten die Besucher zudem Stockbrot backen. Der Musikzug und der Spielmannszug der Feuerwehr sorgten zudem für musikalische Unterhaltung. So genossen viele Besucher den lauen Frühlingsabend bis spät in die Nacht.

Zur Galerie Bei bestem Wetter trafen sich die Gehrdener am Samstagabend an fünf verschiedenen Osterfeuern in der Stadt und den Dörfern. Der Sonnenschein sorgte für ausgelassene Stimmung.

Von Elena Everding