Redderse

Um den Redderser Kindern in der nervigen Pandemiezeit zu Ostern eine kleine Freude zu machen, wurde von der Ortsfeuerwehr Redderse unter Federführung von Desiree Bölter, Lucas Wieter und Holger Töttger kurzfristig eine Aktion „Sucht die Osterkörbchen“ veranstaltet. Dabei wurden an mehreren Stellen im Dorf Osterkörbchen mit kleinen Süßigkeiten für die Jungen und Mädchen versteckt.

Süßigkeiten im Dorf versteckt

Rund 40 Kinder machten sich mit ihren Eltern zu einem Dorfrundgang auf den Weg, um die versteckten Osterkörbchen zu suchen. Als Belohnung durften sich die jungen Redderser dann an den kleinen Leckereien bedienen. Nach gut zwei Stunden waren alle Osterkörbchen gefunden und hunderte von kleinen Überraschungen wurden von den Kindern mit nach Hause genommen oder gleich an Ort und Stelle vernascht.

Der Redderser Ortsbrandmeister Jürgen Weiberg hatte sein Osterkörbchen mit Osterhasen am Feuerwehrgerätehaus versteckt und konnte so ganz nebenbei mit den Eltern der Kinder und einigen Redderser Neubürgern ins Gespräch kommen. Fazit von Weiberg und Bölter am Ende der Aktion: „Mit ganz wenig Aufwand konnte ganz vielen Kindern eine Freude zu Ostern gemacht werden. Das Strahlen in den Kinderaugen war es mit Sicherheit wert.“

Von Dirk Wirausky