Die Verwaltung glaubt, einen Platz für die gewünschte Outdooranlage gefunden zu haben. Demnach soll sie in der Verlängerung der Lange Feldstraße neben dem Regenrückhaltebecken Glocksee am östlichen Stadtrand gebaut werden.

Bei der Suche hat es sich das Team um die städtische Landschaftsplanerin Melanie Rusteberg nicht leicht gemacht. Fünf Standorte im Stadtgebiet wurden in Augenschein genommen und bewertet. Kriterien waren unter anderem die Erreichbarkeit, mögliche Konfliktpotenziale mit Anliegern und Besitzverhältnisse. Letztere spielten bei der Prüfung der Flächen keine große Rolle: Alle Grundstücke, die betrachtet wurden, gehören auch der Stadt Gehrden.

Freie Fläche: Am Ende der Langen Feldstraße sollen nach Vorstellung der Verwaltung ein Multifunktionskäfig und eine Skateranlage gebaut werden. Quelle: Dirk Wirausky

Untersucht wurden zwei Areale zwischen Knülweg und Levester Straße im Westen Gehrdens sowie Flächen an der Oberschule, im Bereich des Baugebietes Langes Feld III und an der Lange Feldstraße. Die Wahl fiel letztlich auf das Gelände am Regenrückhaltebecken Glocksee am Ende der Langen Feldstraße – eine Grünfläche zwischen Baugebiet Langes Feld und Gewerbegebiet. „Wir empfehlen, diese Fläche als Standort zu nutzen“, sagte Rusteberg. Aus ihrer Sicht sei der Standort gut zu erreichen und er liege soweit von der nächsten Wohnbebauung entfernt, dass er als konfliktarm beurteilt werden könne, sagte sie. Einzige Einschränkung: Da die Fläche etwas abseits liege, bestehe die Gefahr von Vandalismus.

Multifunktionskäfig und Skateranlage

Geplant ist, auf dem mehr als 10.000 Quadratmeter großem Gelände einen Multifunktionskäfig mit Sitzgelegenheiten plus Skaterpark für Kinder und Jugendliche einzurichten. Damit wird ein Wunsch erfüllt, für den sich das Jugendparlament seit Jahren einsetzt. Allerdings ist Tobias Butzer nicht ganz glücklich mit der Standortwahl. Der Jungparlamentarier favorisiert eher eine Fläche zwischen Knülweg und Levester Straße. „Dieses Gebiet ist gut zu erreichen und auch gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden“, meinte er mit Blick auf die Bewertungskriterien. Zumal auch das Matthias-Claudius-Gymnasium nur einen Steinwurf vom Areal am Knülweg entfernt sei. Die Verwaltung bemängelt, dass die Flächen im Westen der Stadt nicht gut zu erreichen seien.

Im nächsten Schritt soll es nun einen Workshop mit den jungen Nutzern geben. Anschließend soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Stadt hofft auf Geld aus dem Programm „Startklar in die Zukunft“. Die Höchstfördersumme für Gehrden liegt bei 35.000 Euro; der Eigenanteil der Stadt würde 10 Prozent betragen. Für den Bau der Anlage sind rund 200.000 Euro vorgesehen. Die Fläche am Regenrückhaltebecken müsse laut Rusteberg auch noch begutachtet und untersucht werden. Am Ende des Prozesses steht dann schließlich die Umsetzung des Projekts. Damit soll 2023 begonnen werden.

Begleitet wird das Projekt von einem Runden Tisch, dem neben Jugendlichen auch Vertreter der Ratsfraktionen, der Jugendpflege und des Jugendparlaments angehören. Demnächst ist ein zweiten Treffen geplant. Dort sollen unter anderem Zukunftsvisionen entwickelt werden; auch soll erörtert werden, wie das Outdoorprojekt umgesetzt werden kann. „Möglicherweise ist es sinnvoll, mehrere Bauabschnitte einzuplanen“, sagte Stephan Fromm (Die Partei).

Von Dirk Wirausky