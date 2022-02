Gehrden/Ronnenberg

Angesichts des steigenden Bedarfs an PCR-Tests speziell für Kinder weist die Region Hannover darauf hin, dass neben den Möglichkeiten in Arztpraxen auch das DRK-Testzentrum in Ronnenberg für PCR-Tests bei Jungen und Mädchen zur Verfügung steht. Montags, dienstags und donnerstags zwischen 18 und 21 Uhr sowie am Sonnabend zwischen 13 und 20 Uhr können dort Gehrdenerinnen und Gehrdener, die ein positives Schnelltestergebnis erhalten haben, einen Termin buchen. Der Link zur Buchungsplattform ist über www.hannover.de/schnelltest zu finden.

Bis zu 900 Tests an einem Sonnabend

Im bestehenden Drive-In-Testzentrum in Ronnenberg sind aktuell bis zu 400 Tests an einem Wochentag möglich, bis zu 900 am Sonnabend. Das umfasst sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests. Sollten die Kapazitäten nicht ausreichen, könne das Testzentrum zusätzlich an einem weiteren Tag geöffnet werden, kündigt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau an. Eine weitere Option seien Sondertermine ausschließlich für Kinder. Die Termine werden online vergeben.

Die Verantwortlichen rechnen mit einer hohen Nachfrage; aktuell sind fast 5000 Schulkinder als corona-positiv beim Gesundheitsamt gemeldet. Die Inzidenz bei den Zehn- bis 19-Jährigen liegt bei fast 3000. „Deshalb prüfen wir, wie wir kurzfristig weitere Kapazitäten schaffen können“, ergänzt Hermenau.

Von Dirk Wirausky