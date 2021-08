Gehrden

Nach 20 Jahren ist Schluss. Walter Dehn, der das Damwildgehege im Jahr 2001 in Eigenregie errichtet hat, zieht sich zurück. Harald Meyer aus Barsinghausen, Claudia Gerbode aus Gehrden und Nils Busch aus der Siedlung Baum im Landkreis Schaumburg haben mit der Stadt Gehrden einen Zehnjahresvertrag geschlossen. Der Pächterwechsel erfolgt zum 1. Oktober.

Hilfreich zur Seite steht dem engagierten Trio Meyers Ehefrau Cornelia. Auch wenn eine Menge Arbeit auf die Gruppe zukommt, freuen sich die vier auf die neue Aufgabe. „Wir wussten ja, dass viel zu tun ist“, sagt Meyer, der in Gehrden bereits einige Bekanntheit erlangt hat. Seit 2014 kümmert er sich als Forsthüter um den Gehrdener Wald.

Dreijähriger Junghirsch kommt hinzu

Auf der Fläche von 1,2 Hektar am Gehrdener Berg neben der Struckmeyerschen Mühle haben derzeit ein Hirsch, sieben Alttiere sowie sechs Kälber ihr Zuhause. „Im August kommt ein dreijähriger Junghirsch hinzu. „Er übersiedelt aus dem Damwildgatter Gilten bei Schwarmstedt zu uns an den Gehrdener Berg“, verrät Meyer, der genauso wie seine Mitstreiter einen Jagdbrief besitzt.

Die neuen Pächter haben viele Ideen für das Ausflugsziel, das vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt ist. So sind Führungen mit Kindern aus Grundschulen und Kindergärten geplant, um den Jüngsten die Natur und das heimische Wild nahe zu bringen. Aber auch in der Erwachsenenbildung soll es Angebote geben, zum Beispiel für Jagdscheinanwärter. Zudem wird es Infotafeln geben.

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit wie die Ausbreitung von Krankheiten und eine gesunde Population, solle auf Basis des geltenden Jagdrechts – wenn nötig – der Bestand für den Eigenbedarf reguliert werden. „Die Haltung des Damwildes wird in keiner Weise zu gewerblichen Zwecken dienen“, betont Meyer mit Nachdruck. Zudem sei eine tägliche Kontrolle des Geheges und des Wildes sichergestellt.

Unkontrolliertes Füttern verhindern

Schon im Herbst will die engagierte Gruppe mit Aktivitäten loslegen. So sei eine Kastanientauschaktion geplant. Cornelia Meyer liegt das Fütterungsverhalten besonders am Herzen. „Um unkontrolliertes Füttern der Tiere zu verhindern, wollen wir einen Futterautomaten aufstellen“, erzählt sie. Wer die Tiere füttern möchte, könne das Futter vor das Tor an der Seite des Geheges stellen. Die Tiere mit Bananenschalen oder anderen Essensresten zu füttern, sei hingegen verboten.

Zuallererst müsse der alte Zaun abgerissen und durch einen sogenannten Wolfschutzzaun ersetzt werden. Um Licht zu bekommen und wieder eine natürliche Äsungsfläche herzustellen, sollen einige Bäume gefällt werden. Zur östlichen Seite hin sei geplant, eine einseitige Heckenanpflanzung als Brutstätte für Singvögel anzulegen. Fehlen dürfen auf dem Gelände keinesfalls eine Wassertränke, eventuell ein Unterstand sowie eine Lagerstelle für Heu und Futter und eine Heuraufe. „Angedacht ist außerdem eine der Natur angepasste Aussichtsplattform zur Beobachtung und Erklärung der Tiere“, verrät Gerbode.

Vorneweg zeigt sich der Hirsch in all seiner Pracht. Quelle: Heidi Rabenhorst

Team will Fördermittel beantragen

Mit den unmittelbaren Nachbarn sei man bereits in regem Kontakt. „Unseren Plänen stehen sowohl Malte Losert und Marcel Szot vom Verein Burgbergfreunde, der die Mühle als attraktives Ausflugsziel erhalten will, als auch Mühlenvater Norbert Gardlo aufgeschlossen gegenüber“, erzählt Meyer. Alle baulichen Maßnahmen erfolgen in Eigenarbeit. „Wir müssen jetzt auch mal prüfen, ob und welche Fördermittel wir eventuell beantragen können. Das würde uns schon helfen“, erzählt Meyer. Die von der Stadt Gehrden angesetzte Pacht sei glücklicherweise moderat.

„Nebenbei leisten Wildgehege zusätzlich auch einen wichtigen Beitrag zur Freizeitgestaltung des Erholungssuchenden“, sagt Meyer. Gerade in den vergangenen Jahren – auch coronabedingt – sei ein wachsendes Bedürfnis des Menschen zu verzeichnen, sich in der Begegnung mit Natur, Wald und Wildtieren zu erholen.

Noch haben die Tiere keinen Namen. Das könne sich aber ändern, wenn der neue Junghirsch einzieht. „Vielleicht richten wir dann einen kleinen Wettbewerb aus“, deutet Cornelia Meyer an, die alle Neuigkeiten rund um das Damwildgehege unter anderem in den sozialen Netzwerken präsentieren möchte.

