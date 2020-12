Gehrden

Proben für das Krippenspiel, danach die Aufführung und dazu Gottesdienste im Zweistundentakt: Heiligabend sind Pastoren und Pfarrer aus beruflichen Gründen normalerweise Jahr für Jahr im Dauereinsatz. Vor allem für evangelische Geistliche mit eigenen Kindern bedeutet das christliche Fest deshalb eine sorgfältige Planung. Auf eine Bescherung und einige besinnliche Stunden im Kreis der Familie soll schließlich auch der eigene Nachwuchs nicht verzichten. Den beiden Geistlichen der Gehrdener Margarethenkirchengemeinde, Wichard von Heyden und Karin Spichale, gelingt dieser Spagat zwischen Beruf und Privatleben in der Regel ganz gut. Ausgerechnet im Corona-Jahr bleibt für beide am 24. Dezember sogar etwas mehr Zeit für die Familie.

Wegen Corona: Großer Aufwand, aber weniger Einsatzzeiten

„Wegen Corona ist alles anders als sonst“, sagt Pastor von Heyden. Der organisatorische Aufwand für die kirchlichen Angebote sei zwar wegen der Pandemie besonders groß. Dem Vater von vier Kindern bescheren die notwendigen Corona-Einschränkungen bei den Veranstaltungen aber auch eine Verschnaufpause. „Seit wir Kinder haben, ist es das erste Mal, dass wir etwas entspannter Heiligabend feiern können“, sagt der Pastor.

Anzeige

Er betont aber: „Es ist nicht so, dass wir weniger zu tun haben.“ Derzeit sei er voll mit den Planungen für Gottesdienste nach den Hygienevorschriften beschäftigt. Unter anderem will die Margarethengemeinde Heiligabend am Nachmittag für 15 Uhr einen großen Open-Air-Gottesdienst anbieten – vermutlich auf dem Marktplatz. Außerdem laufen auch die Vorbereitungen für einen digitalen Gottesdienst im Internet. „Nicht wieder als Streamingangebot wie zu Ostern, aber wir werden den Gottesdienst als Film im Vorfeld aufzeichnen“, sagt von Heyden.

Zwischen zwei Gottesdiensten Zeit für die Familie

Was ihm Zeit beschert: Jeweils um 16, 17 und 18 Uhr sollen Prädikanten und ein Pastor im Ruhestand vor der Kirche etwa halbstündige Kurzgottesdienste halten. „Wir besprechen zurzeit mit unserem Hygienebeauftragten, wie sich das alles mit Voranmeldungen realisieren lässt“, sagt der Pastor. Gleichwohl: Nach dem Open-Air-Gottesdienst sei sein nächster Einsatz erst wieder um 23 Uhr beim Mitternachtsgottesdienst. Dazwischen sei genug Zeit, um mit seiner Familie zu Hause zu essen und die Kinder zu bescheren.

Ohne die Corona-Krise und unter gewöhnlichen Umständen sei das jedoch in der Regel deutlich aufwendiger. Da seien er und viele Kollegen Heiligabend meist im Dauereinsatz: „Proben mit den Konfirmanden für zwei Krippenspiele, die Aufführungen, 15 Uhr Gottesdienst, 16.15 Uhr Gottesdienst, 17.30 Uhr Gottesdienst – und dann noch einer bis Mitternacht“, zählt von Heyden auf. „Da muss man dann für die Familie Lücken finden“, sagt der Pastor. Meist sei am Abend vor dem Spätgottesdienst Zeit für Essen und Bescherung. „Bei vier Kindern ist die Wartezeit aber schon etwas problematisch“, sagt der Geistliche. Sein Glück: „Meine Kinder sind Heiligabend bei vielen Dingen auch etwas eingebunden und helfen mit“, sagt von Heyden.

Pastorin schmückt vormittags den Baum und genießt den Abend

Für Pastorin Spichale bedeutet Heiligabend als Mutter von zwei Kindern ebenfalls Jahr für Jahr einen großen Planungsaufwand. Sie ist seit Februar als Geistliche mit einer Dreiviertelstelle in Gehrden und einer Viertelstelle in Leveste tätig. Für die Gehrdener Ortschaft plane sie für 14 und 16 Uhr jeweils ein Gottesdienst. Wegen der erforderlichen Mindestabstände sei derzeit anstatt der kleinen Kirche eine große Maschinenhalle auf dem Gutshof als Veranstaltungsort angedacht. Am Abend des 24. Dezembers könne aber auch sie mit den Kindern die Bescherung erleben und gemeinsam essen. „Den Abend können wir genießen“, sagt Spichale.

In der Vergangenheit stand für die Pastorin in ihren früheren Gemeinden Heiligabend vormittags meist eine Probe für das Krippenspiel auf dem Programm. Weil die Aufführungen wegen der Corona-Gefahren in diesem Jahr gestrichen seien, falle dies nun aber weg. „Dann kann ich vormittags den Weihnachtsbaum schmücken“, sagt Spichale. Wie ihr Kollege bestätigt sie aber: Generell bedeute ihr Beruf Heiligabend etwas Stress. „Da muss im Vorfeld alles für die private Feier mit der Familie erledigt und durchgeplant sein“, betont die Pastorin.

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez