Bei der Frage nach seinen Lieblingsfächern in der Schule muss Paul Hoerenz ein wenig schmunzeln. „Mathematik und Latein mache ich sehr gern – dabei sind das ja unter Schülern die klassischen Hassfächer“, erzählt er. Dass er ein Faible für die vermeintlich „tote Sprache“ hat, kommt vielen Schülern zugute. Denn der Zehntklässler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) hat eine App namens Discite entwickelt.

Und diese App ist sogar preisgekrönt. Damit belegte der 16-Jährige im Februar den ersten Platz des Wettbewerbs „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ in der Kategorie Arbeitswelten und erhielt dafür eine Prämie von 75 Euro. Zugleich verlieh ihm die Jury einen Sonderpreis für die beste Präsentation, wovon auch sein Lateinkurs profitiert. Denn die Firma VSM in Hannover, die weltweit zu den führenden Herstellern von Schleifmitteln gehört, hat die Schüler vom MCG zu einer Betriebsführung eingeladen. Die Feierstunde erfolgte nicht, wie in den vergangenen Jahren, im Lichthof der Leibniz Universität Hannover, sondern als Online-Format.

Ein digitaler Karteikartenstapel

Das Prinzip von Discite: Wer sich an seine Schulzeit erinnert, der kennt das oft nervige Lernen von Vokabeln mithilfe von Heften oder Karteikarten. Das alles ist dank der App vorbei. „Ich habe Discite entwickelt, weil ich zu faul war, alles auf Karteikarten zu schreiben – zumal man die nicht immer dabei hat. Nun ist es möglich, das Handy aus der Tasche zu holen und einfach in der Bahn die Vokabeln zu lernen“, sagt Paul. Seine App ist also ein digitaler Karteikartenstapel, mit diversen Such- und Zusatzfunktionen. Beispielsweise gibt es eine Verknüpfung mit einem Online-Wörterbuch, sodass der Nutzer, wenn er ein lateinisches Wort eingibt, sofort die deutsche Übersetzung mit Stammwort und verschiedenen Formen erhält.

Vor rund einem Jahr kam ihm die Idee zur Entwicklung der kostenlosen App, erzählt Paul. In den Herbstferien stellte er sie fertig und ließ sie von Mitschülern testen. „Das war eine Liste mit 25 Vokabeln. Nach zwei Wochen hatte ich ein wichtiges Feedback“, berichtet Paul, der sich für seinen Berufsweg eine Laufbahn als Programmierer vorstellen kann und gern Informatik studieren möchte. Die Resonanz war nicht nur, dass Discite gut in seinem Lateinkurs ankam, sondern auch für Motivation sorgte. „Eine Schülerin, die sonst nicht so gern Vokabeln lernt, hat bei dem Test sogar mit dem besten Ergebnis abgeschnitten.“

Präsentation schreiben für den Landesentscheid

Weiter geht es für Paul als Sieger des Regionalwettbewerbs nun mit dem Landesentscheid von „Jugend forscht“. Unter der Regie der Technischen Universität Clausthal werden vom 22. bis 24. März die Niedersachsen-Gewinner der einzelnen Kategorien ermittelt, zu denen beispielsweise auch Biologie, Physik, Chemie oder Geowissenschaften gehören. Bis dahin muss er kein Update für die App entwickeln. Sie bleibt wie sie ist. „Ich präsentiere sie nur anderen Leuten“, sagt der aus Ihme-Roloven stammende Schüler. Allerdings muss er für den Landesentscheid noch eine 13-seitige Projektarbeit schreiben, in der er die App erklärt.

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Was heißt eigentlich Discite? „Lernen“ lautet die wörtliche Übersetzung. Und davon profitierte der Entwickler auch selbst. Eine Verbesserung der Latein-Note sei zwar noch nicht messbar. „Aber es ist einfach eine entspanntere Wiese, um Vokabeln zu lernen.“

