Gehrden

Es sollte eine Attraktion werden: der Glaspavillon am Schützenhaus an der Franzburger Straße in Gehrden. Doch der Wirt hatte die Rechnung ohne die Anwohner gemacht. Sie legten Beschwerde gegen das Bauprojekt ein. Mit Erfolg: Wenige Wochen nach der Eröffnung des neuen Glaspavillons ist dem Pächter des Gehrdener Schützenhauses die Nutzung des zusätzlichen Gastraums behördlich untersagt worden. Nun soll das Gebäude abgerissen werden.

Anwohner hatten sich bei Feiern in dem hellhörigen Bau immer wieder über den Lärm beschwert. Es sei eine Zumutung gewesen, so ein Anlieger. Einige Betroffene sollen an Partywochenenden sogar verreist sein. Zudem ergab eine Prüfung, dass nicht genügend Parkplätze für den zusätzlichen Gastraum ausgewiesen sind und der Pavillon außerhalb der überbaubaren Fläche des Bebauungsplans steht.

Immissionswerte werden überschritten

Eine Überprüfung der Situation – insbesondere hinsichtlich der Lärmemissionen durch die Parkplatznutzung auf dem Gelände – hat ergeben, dass ein Betrieb nach 22 Uhr nicht möglich ist. Ein entsprechendes Schallgutachten liegt vor. Daher wird nun ein Schlussstrich unter das Vorhaben gezogen.

Nach dem Abriss des Pavillons muss auch die Terrasse zurückgebaut werden. Quelle: Dirk Wirausky

Doch baurechtlich ist das noch nicht alles. Im Zuge einer weiteren Überprüfung durch die Region Hannover ist festgestellt worden, dass es auch für die lange Zeit vorher betriebene Gastronomie keine wirkliche Betriebserlaubnis gibt. Deshalb sei bei Abriss des Pavillons auch der Rückbau der Terrasse bis auf die im alten Bebauungsplan vorgesehene Fläche angeordnet worden, teilte Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg im Ausschuss für Bau- und Städteplanung mit.

Der Bereich der Gaststätte sei bei einer Änderung des Bebauungsplans im Jahr 1983 durch die Bezirksregierung nicht mitgenehmigt worden. Um die Gaststätte mit der Außengastronomie zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan aus diesem Grund geändert werden. Dabei soll neben der notwendigen bebaubaren Fläche für die Außengastronomie auch die Stellplatzsituation berücksichtigt werden.

Außengastronomie bis 22 Uhr

„Bereits jetzt ist aber klar, dass weiterhin eine Nutzung des Parkplatzes und der Außengastronomie nach 22 Uhr nicht möglich sein wird“, so Middelberg. Auch für den Innenbereich wird es Auflagen zur Lärmemission geben. „Aber ohne eine Änderung gibt es dort gar keine Gastronomie mehr“, sagte Middelberg. Das überzeugte auch die Mitglieder des Ausschusses. Sie stimmten einer Änderung des Bebauungsplans zu. Auch, weil laut Henning Harter (SPD) eine Rechtssicherheit für Eigentümer, Bürger, Pächter und Stadt hergestellt werden müsse.

Für Klaus Dörffer (CDU) steht rückblickend fest, dass der Pavillon widerrechtlich gebaut worden ist. Darüber hinaus müsse für die Zukunft die Lärmproblematik geregelt werden. Thomas Wahner (Grüne) sprach von einem guten Kompromiss. „Wir schaffen mit dem geänderten Bebauungsplan eine ausgewogene Mischung aller Interessen vor Ort“, sagte er.

Von Dirk Wirausky