Beethoven, Chopin und Fauré – die Werke dreier Meister der klassischen Musik erklingen am 9. Februar im Gehrdener Bürgersaal. Der renommierte Konzertpianist Sunghoon Simon Hwang ehrt mit seinem Programm „Weltklassik am Klavier“ nicht nur Ludwig van Beethoven, sondern spielt auch Frédéric Chopins h-Moll-Sonate.

Gleich zu Beginn des Konzerts wird das Publikum Beethovens Sonate Nr. 31 in As-Dur op. 110 genießen dürfen. Es folgt das Rondo in Es-Dur, op. 16 von Chopin, ehe sich Simon Hwang dem Komponisten Gabriel Fauré widmet und dessen Nocturne op. 33 Nr., welches sich mit einer glockenartigen Passage öffnet.

Als großes Finale steht wieder Chopin auf dem Programm mit der Barcarolle op. 60. Das weitläufige Werk verweist zurück auf den Ursprung der sogenannten Barcarola: einem Lied der venezianischen Gondoliere. Zuletzt spielt der Pianist die Klaviersonate Nr. 3 op. 58, die als eine der technisch und musikalisch schwierigsten Kompositionen Chopins gilt.

Zuhause in den großen Konzertsälen

Dem in Hannover lebenden Koreaner ist große Werktreue und zeitgeschichtliche Verbundenheit beim Spiel wichtig. Mit seinem glasklaren Klang hat Simon Hwang bereits mehr als 40 internationale Preise sowie neun Sonder- und Interpretationspreise gewonnen. Als Solist spielte er bereits in den renommiertesten Sälen und gastierte in Europa und Asien mit zahlreichen Orchestern. Es folgten zahlreiche Einladungen zu diversen internationalen Musikfestivals. Mit dem Wunsch, verschiedene abendländische kulturelle Traditionen zu erkunden und unterschiedliche pianistische Schulen kennenzulernen, setzte er seine Studien in drei Ländern fort: In Rom an der Accademia nazionale di Santa Cecilia, in Paris an der École normale de musique und an der Musikhochschule Hannover. Bereits vor knapp einem Jahr spielte Simon Hwang im Gehrdener Rathaus, damals Chopin und Debussy.

Sunghoon Simon Hwangs Programm "Weltklassik am Klavier" beginnt am Sonntag, 9. Februar, um 17.15 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Gehrden, Kirchstraße 1–3. Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Euro, für Studierende 15 Euro. Für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Platzreservierungen sind möglich unter Telefon (0211) 9365090 oder per E-Mail an info@weltklassik.de.

