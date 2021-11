Gehrden

In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Sonntag, 14. November, der international renommierte Konzertpianist Sunghoon Simon Hwang im Rathaus in Gehrden. Sein Programm widmet er hauptsächlich Werken des großartigen Romantikers Frédéric Chopin. Beginn ist um 17.15 Uhr.

Der Konzertpianist Sunghoon Simon Hwang zählt zu den herausragenden Klaviermusikern seiner Generation. Sowohl in Europa als auch in Asien gastierte er mit zahlreichen Orchestern. Er gewann mehr als 40 Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben und erhielt neun Sonder- und Interpretationspreise. Es folgten zahlreiche Einladungen zu diversen internationalen Musikfestivals.

Mit dem Wunsch, verschiedene abendländische kulturelle Traditionen zu erkunden und unterschiedliche pianistische Schulen kennenzulernen, setzte er seine Studien in drei Ländern fort: in Rom an der „Accademia nazionale di Santa Cecilia“, in Paris an der „École normale de musique“ und an der Musikhochschule Hannover. Er wurde in die Jury des internationalen Klavierwettbewerbs Claude Bonneton, Euterpe, G. Raciti berufen. Im Jahr 2012 erschien seine CD „Artist Poetry“.

Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Platzreservierungen sind unter der Telefonnummer (0211) 9365090 sowie per E-Mail an info@weltklassik.de möglich. Für den Konzertbesuch gilt die 3-G-Regel. Entsprechende Nachweise müssen vorlegt werden; die Besucherinnen und Besucher müssen zudem eine FFP2- oder medizinische Maske tragen.

Von Dirk Wirausky