Gehrden

Es ist ein Thema, das den CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Spieker spür- und hörbar nervt. Seit Jahren fordert unter anderem seine Fraktion, dass die sogenannte SprinH-Linie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen verlängert wird. Die Region will diesem Wunsch aber nach wie vor nicht folgen.

„Für uns geht es um eine Verzahnung mit dem S-Bahn-Kreuz in Weetzen“, sagte Spieker im Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Brandschutz. Ein entsprechender Ratsbeschluss liege seit nunmehr zwei Jahren vor – ohne, dass die Region bislang darauf eingegangen sei. Und daran wird sich offenkundig wenig ändern.

Hat Region schlecht gerechnet?

Bernt Hüsken, der bei der Region Teamleiter des ÖPNV-Angebotsmanagement ist, machte einmal mehr deutlich, dass eine Weiterführung der Linie 500 bis Weetzen erhebliche Kosten verursachen würde. „An diesem Argument hat sich nichts geändert“, betonte er. Gleichwohl könnte sich durch den geplanten Bau des Regiobus-Betriebshofes in Ronnenberg die Situation ändern. Unabhängig davon habe die derzeitige Linienführung der 500er Linie für zahlreiche Fahrgäste auch Vorteile. „Sie wird sehr gut genutzt“, meinte Hüsken.

Ralf Losert, beratendes Mitglied im Ausschuss, bemängelte, dass die Region bei den Kosten in Höhe von 470.000 Euro schlecht gerechnet habe. „Es werde die unnötige innerstädtische Schleife zum Schwesternheim am Klinikum mitberechnet“, kritisierte der ehemalige Verkehrsplaner. Dabei seien 80 bis 90 Prozent davon Leerfahrten. Auf diesen Umweg könnte verzichtet werden.

Jugendparlament fordert bessere Taktung

Eigentlich war Hüsken gar nicht wegen der Verlängerung der Buslinie in den Ausschuss gekommen, es ging vielmehr um einen Antrag des Jugendparlaments. Das hat gefordert, die Taktung auf der Linie 500 zu verbessern, sowie in den Abendstunden und am Wochenende mehr Fahrten von Hannover nach Gehrden anzubieten.

Jugendbürgermeister Niclas Hischke plauderte dabei aus dem Nähkästchen. Er sei selbst täglich morgens auf der Linie 500 nach Hannover unterwegs. Und nicht selten rauschen die Busse mit dem Zeichen „Besetzt“ an den wartenden Fahrgästen vorbei. „Deshalb ist eine bessere Taktung zu den Stoßzeiten sinnvoll“, meinte Hischke. Gleiches gelte für den Nachtbusverkehr und an den Wochenenden. „Gerade Jugendliche sind ausschließlich auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen“, so Hischke. Gehrden sei in diesem Punkt gegenüber anderen Kommunen in der Region extrem benachteiligt. Ärgerlich sei auch, dass in den Abendstunden seit Kurzem die Busse nur noch alle 30 statt alle zehn Minuten fahren.

Regiobus stellt keine Überlastung fest

Hüsken schränkte die Kritik Hischkes ein. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Zahl der Fahrgäste zwischen 6.30 und 9 Uhr sehr schwankend sei – zwischen 28 und 112 Personen. Im Schnitt würden in den Morgenstunden 42 Fahrgäste in einem Bus sitzen, der sie von Gehrden nach Hannover bringe. „Das sind hohe Fahrgastzahlen, aber das ist keine Überlastung“, sagte Hüsken. Gleiches gelte auch für den Feierabendverkehr von Hannover nach Gehrden. 43 Einsteigerinnen und Einsteiger seien im Schnitt gezählt worden.

Verständnis zeigte Hüsken allerdings für die Taktung am Abend. „Wir denken darüber nach, wieder ein attraktives Angebot am Sonnabend zu bieten“, meinte er. Eine Möglichkeit sei, die Taktung der Linie 500 auf dem Abschnitt zwischen Gehrden und der Stadtbahn in Wettbergen zu verbessern. Dazu müssten allerdings weitere Fahrzeuge und Personal eingesetzt werden.

Letzter Bus am Wochenende um 0.30 Uhr

Für Spieker ist das allerdings nur Geplänkel. Das seien löbliche Verbesserungen von Details. „Doch uns geht es um den großen Wurf“, betonte er. Die Verbindungsqualität zwischen Gehrden und Hannover müsse verbessert werden. Den SprintH bezeichnete er in diesem Zusammenhang als LahmH, die viel zu lange unterwegs sei.

Letztlich wiederholten die Politikerinnen und Politiker ihre Forderung, die Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen zu führen; gleichzeitig unterstützten sie zumindest den Wunsch der Jugendlichen, dass die Busse auf der Linie in den Abendstunden und am Wochenende häufiger eingesetzt werden. Demnach sollen an Werktagen die Busse im Zeitraum von 18.30 bis 22 von Gehrden nach Hannover sowie zwischen Hannover und Gehrden von 19.30 bis 22.30 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt, mindestens aber auf einen 20-Minuten-Takt in beide Richtungen erhöht werden. Zudem soll ein Nachtverkehr auf der Linie 500 am Freitag und am Sonnabend angeboten werden. Aktuell fährt der letzte Bus aus Hannover in Richtung Burgberg gegen 0.30 Uhr; anschließend erst wieder um 5 Uhr.

Von Dirk Wirausky