Gehrden

Die Fasern können tief in die Lunge eindringen und im schlimmsten Fall Krebs auslösen: An dem privaten Feldweg Am Gut Erichshof haben Unbekannte schädliche Asbestplatten abgeladen. Die Polizei Ronnenberg hat die Ermittlungen aufgenommen, da es sich um ein Umweltdelikt handelt. Wer Asbest illegal entsorgt, muss mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen.

Bei den Platten handelt es sich laut Polizei wahrscheinlich um Dachplatten. Das Kommissariat ist nun auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen. Hat jemand das Abladen der Platten beobachtet? Erkennt jemand die Platten wieder oder kennt jemanden, der gerade sein Dach abgedeckt hat? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (05109) 517115 mit der Polizei Ronnenberg in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj