Gehrden

Die Suche nach einem dementen 70-Jährigen aus Gehrden hat am Sonnabend ein glückliches Ende gefunden. Die Ehefrau hatte ihren stark dementen Mann gegen 18.35 Uhr als vermisst gemeldet. Die Eheleute seien erst kürzlich nach Gehrden gezogen, sodass ihr Ehemann keine Ortskenntnisse habe und völlig orientierungslos sei, hatte die Frau die Lage geschildert. Zudem sei ihr Mann auch nicht der Witterung entsprechend gekleidet gewesen.

Die Frau gab zudem an, sie habe bereits mehr als zwei Stunden in der Nähe der Wohnung gesucht. Aufgrund der Umstände wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen zur Suche eingesetzt. Als diese keinen Erfolg brachte, haben die Beamten zusätzlich einen Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert. Die Polizei ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass der 70-Jährige das Stadtgebiet verlassen hatte. Die Suche per Helikopter, die gegen 20.30 Uhr begann, verursachte Unsicherheit in der Bevölkerung und zahlreiche Nachfragen bei der Polizei.

Der Einsatz verlief erfolgreich: Mithilfe einer Wärmebildkamera machte die Besatzung eine männliche Person auf einem Feldweg zwischen Gehrden und Leveste aus. Kurz darauf war klar, dass es sich dabei um den vermissten Gehrdener handelte. Er war wohlauf und wurde von der Polizei zu seiner Ehefrau gebracht.

Von Uwe Kranz