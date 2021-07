Gehrden

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend eine betrunkene Autofahrerin in Gehrden aus dem Verkehr gezogen. Die Frau war auf der Straße Am Castrum mit in ihrem Skoda unterwegs, als sie in die Polizeikontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Die Polizei brachte die 55-jährige Ronnenbergerin zur Blutprobe ins Kommissariat und beschlagnahmte den Führerschein. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Von Jennifer Krebs