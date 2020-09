Gehrden

Gleich zwei alkoholisierte Fahrradfahrer hat die Polizei am Sonnabend in Gehrden gestoppt. Beide müssen sich jetzt in Strafverfahren verantworten.

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens wurde am Sonnabend um 1.16 Uhr auf die beiden Fahrradfahrer aus Gehrden aufmerksam und hielt diese für eine Verkehrskontrolle auf der Parkstraße an. Bei den beiden 19 und 20 Jahre alten Radlern bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Atemalkoholtest ergab Werte von 1,63 und 1,66 Promille.

Beiden Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden gegen beide Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Uwe Kranz