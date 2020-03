Gehrden

In diesen Pandemie-Zeiten, wenn das kulturelle Leben zwangsläufig auf Eis liegt und Menschen Abstand halten müssen, gewinnt die Natur noch einmal mehr an Wert. Der Gehrdener Berg gilt über die Stadtgrenze hinaus als Anziehungspunkt. Die erwachende Natur ist ebenso wie die Blütenpracht in den Vorgärten mit ihren mitunter prächtigen Magnolienbäumen, Balsam für die Seele.

„Der Frühling kommt, das ist wunderschön und gibt Hoffnung“, sagt Jenny Heuer. Mit ihrem Mann und dem neunjährigen Sohn ist die Hannoveranerin nach Gehrden gefahren: „Wir müssen raus, aber nicht dorthin, wo so viele Menschen sind.“ Abstand halten sei das oberste Gebot. Der Waldspaziergang auf dem Burgberg und ein Gang durch Gehrden, vorbei an schönen Gärten habe sich angeboten. Auffällig findet die Familie die großen Magnolien, wie jene an der Birkstraße, die gerade zu blühen beginnen.

Von der aus Asien und Amerika stammenden und seit einigen Jahrhunderten in Europa kultivierten Pflanzengattung gibt es rund 200 Arten – und nicht wenige können ein Jahrhundert überdauern. Magnoliengewächse gab es schon zu Zeiten der Dinosaurier vor 100 Millionen Jahren. Ihr Name bezieht sich auf den französischen Botaniker Pierre Magnol (1638 bis 1715), der den Begriff der Familie in der biologischen Systematik einführte und nach dem die Gattung ehrenhalber benannt wurde.

Die Magnolie hat Meteoriteneinschläge, Eiszeiten und sämtliche menschlichen Einflüsse und Krisen überlebt – auch das kann Hoffnung machen.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler