Etwas ganz Besonderes hat sich dieses Jahr die Kirchgemeinde Lenthe ausgedacht: Der Kirchenvorstand und Pastor Martin Funke haben erstmals zu einem Adventsfrühstück zwischen Orgel und Kirchenbank eingeladen. Die Resonanz war enorm; Funke begrüßte 62 Lenther und Northener zum ersten Adventsfrühstück.

„Herzlich willkommen in unserer Lenther Kirche, in der wir uns heute in ganz ungewohnter Form, aber in einem tollen Ambiente treffen. Doch ich muss sagen, es passt gut zu dem, was hier eigentlich gefeiert wird – nämlich Gottesdienst“, sagte Funke. Denn auch die ersten Christen hätten sich, zumindest in Korinth, beim Gottesdienst immer auch am Büfett getroffen, berichtete der Pastor. Hinter all dem stehe die Frage, was Gott eigentlich wolle, wenn er zu uns kommt. „Er möchte, dass wir uns einander zuwenden, in die Augen sehen und das Gute, was wir haben, miteinander teilen – die Gaben und die Gespräche.“

Das Essen gehöre eigentlich immer zum Gottesdienst dazu, hatte Funke schon im Vorfeld betont. Die Idee, nach einer kleinen Andacht und dem Singen von Weihnachtslieder an zwei langen Tafeln miteinander zu frühstücken und zu plaudern, kam denn auch hervorragend bei den Besuchern an. Und wenn es nach ihnen geht, soll es auf jeden Fall im nächsten Jahr eine Neuauflage geben. Besucher Wolfgang Preiß würde das gemeinsame Tafeln am liebsten schon in einem halben Jahr wiederholen. „Dann könnte man es im Sommer in den Garten verlegen“, meinte der Northener.

„Das liebevoll angerichtete Büfett bietet alles, was das Herz begehrt. Es gibt frische Brötchen, Käse, Paprika, Gurken, Weintrauben und dahinten auch noch Wurst, Marmelade, Butter, Tee und Kaffee – sogar frischer Obstsalat ist im Angebot“, schwärmte Jürgen Ermerling. Der Lenther Ortsbürgermeister und seine Frau Brigitte hatten sich ihren Frühstückshunger für den Brunch in der Kirche aufgehoben.

„Das ist eine sehr gute Idee. In dieser hektischen Vorweihnachtszeit ist es ein schöner Moment, um kurz innezuhalten“, fand Besucherin Simone von Lenthe. Die etwas andere Art, Gottesdienst zu feiern, wurde auch von Jugendlichen aus dem Ort gelobt. „Ich war noch nie in einem solchen Gottesdienst. Ich finde es schön, dass man sich unterhalten kann, während man frühstückt – und nicht einfach nur zuhört und dann wartet, bis es zu Ende ist und alle gehen“, sagte ein junger Lenther.

In den Mittelpunkt der Andacht hatte Pastor Funke das Thema Vorfreude gestellt. „Worauf haben Sie sich das letzte Mal gefreut?“, fragte er in die Runde. Vielleicht sei es ja sogar die Vorfreude auf das heutige Treffen hier in der Kirche gewesen. „Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und deshalb wollen wir uns jetzt auch an diesem wunderbaren Büffet stärken für den Tag“, sagte Funke gleich zu Beginn.

