Gehrden

Mehr als 300.000 Euro hat die Stadt Gehrden aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ erhalten. Damit werden Projekte gefördert, die das Stadtzentrum beleben. Für Gehrden hat die Verwaltung in Abstimmung mit den Politikerinnen und Politikern bereits eine Vorschlagsliste erstellt, doch nun sollen auch die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden.

Deshalb hat der Rat am Mittwochabend beschlossen, dass die Gehrdener Bevölkerung Vorschläge für das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ an die Verwaltung richten kann. Fragen beantwortet zudem Nicole Leubert unter der Telefonnummer Telefon (05108) 6404500 oder per Mail an rathaus@gehrden.de. Die Vorschläge müssen bis zum 11. Februar im Rathaus eingegangen sein, damit diese bei der weiteren Beratung in den politischen Gremien berücksichtigt werden können. Nicht zuletzt hatten die Grünen gefordert, dass die Bürgerinnen und Bürger an der Ideensuche beteiligt werden. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, an der Gestaltung der Innenstadt mitzuwirken.

Glockenspiel und Brauereiteich haben Priorität

Bislang steht die Wiederinbetriebnahme des Glockenspiels am Marktplatz und eine Reaktivierung des historischen Brauereiteichs ganz oben auf der elf Punkte umfassenden Liste der Verwaltung. Weitere Vorschläge sind unter anderem die Förderung von Kulturveranstaltungen in der Innenstadt, der Bau einer mobilen Bühne, die Entwicklung eines Parkleitsystems oder die Installation eines Wasserfontänefeldes. Nach Vorstellungen der Verwaltung sollen einzelne Projekte allerdings zusammengefasst werden, um die Förderkriterien zu erfüllen. Es sollen Schwerpunkte festgelegt und sie räumlich zusammengeführt werden. Ein Beispiel ist die Inbetriebnahme des Glockenspiels. Dies soll mit einem Ausbau des WLAN-Netzes und dem Aufstellen einer sogenannten Smartbench verbunden werden. Der Hintergrund: Eine investive Maßnahme muss mindestens 50.000 Euro, Konzepte und Strategien mindestens 30.000 Euro kosten, um überhaupt förderfähig zu sein. Und die Zeit drängt. Bis zum 31. März müssen die ersten Projekte eingereicht werden, bis zum 31. März 2023 müssen sie umgesetzt sein.

Mit dem Sofortprogramm will Niedersachsen die Kommunen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten unterstützen. Es soll helfen, die Innenstädte mit auf die Situation vor Ort zugeschnittenen Konzepten zukunftssicher aufzustellen. Dabei geht es auch um den Einzelhandel und darüber hinaus um neue Nutzungen und Aufenthaltsqualitäten sowie Digitalisierung und Klimaschutz. Ziel ist es, dass die Menschen sich den Lebensraum Stadt neu erschließen können.

Von Dirk Wirausky