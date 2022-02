Gehrden

Ein 35-Jährige Radfahrer ist am Sonnabend auf der Großen Bergstraße in Gehrden zu Fall gekommen. Dabei verletzte sich der Hannoveraner und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Lesen Sie auch Weitere Polizeimeldungen aus Gehrden

Der Mann war am Sonnabend gegen 15 Uhr auf der Großen Bergstraße mit seinem Mountainbike unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Asphalt stürzte. Dabei zog sich der 35-jährige Hannoveraner Verletzungen im Gesicht zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein hannoversches Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz