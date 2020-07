Mit 151 Stundenkilometern in der Tempo 30-Zone – an der Ortsausfahrt von Ditterke Richtung Kirchwehren ist es besonders in den Sommermonaten laut. Um dagegen vorzugehen, plant der Ortsrat „geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen“. Doch wie diese aussehen könnten, steht noch nicht fest.