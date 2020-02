Gehrden

Alle Schüler der Oberschule und des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) sollten in ihrer Schulzeit zumindest einmal die Gedenkstätte Bergen-Belsen besuchen. Das hat der Rat der Stadt Gehrden den weiterführenden Schulen in seiner jüngsten empfohlen. Der Ratsvorsitzende Peter Lübcke merkte allerdings an, dass ein Besuch der Gedenkstätte bereits frühzeitig, also nicht erst in der zehnten Klasse, sinnvoll wäre. Vorschriften machen will der Rat den Schulen allerdings nicht. „Wir haben sowieso keinen Einfluss auf die Lehrpläne“, sagte Lübcke.

Die Empfehlung hatte der Rat bereits Mitte Dezember einstimmig beschlossen, nachdem dazu ein Vorstoß aus dem Bildungsausschuss gekommen war. Anlass war ein Vorfall am Gehrdener Steinweg im Oktober: Ein unbekannter Täter hatte einen Kranz, der vor einer Gedenktafel für die ehemalige jüdische Synagoge abgelegt worden war, angezündet.

Schulen besuchen bereits Gedenkstätten

Bei den Schulen ruft der Ratsbeschluss gemischte Reaktionen hervor. Der Tenor: Einer Empfehlung hätte es eigentlich nicht bedurft. Für Arne Lechmann, stellvertretender Schulleiter der Oberschule Gehrden, sind solche Fahrten zu Gedenkstätten „wichtig, um die Geschichte zu bewahren“. Vom Sinn einer Empfehlung „von oben“ ist er allerdings nicht überzeugt. Die Oberschule organisiere bereits regelmäßig Fahrten zur Gedenkstätte Ahlem, und im nächsten Schuljahr stehe wieder ein Besuch in Bergen-Belsen für die Jahrgänge neun und zehn an. „Das kann man auch ohne Empfehlung machen“, stellt Lechmann fest.

Außerdem soll demnächst die Fachkonferenz einen Plan erarbeiten, wann welche Jahrgänge welche Gedenkstätten besuchen, wie Lechmann ankündigt. Er fragt sich aber, ob es unbedingt Bergen-Belsen sein muss. Die Gedenkstätte Ahlem – die ehemalige jüdische Gartenbauschule, die die Nationalsozialisten ab 1942 als Sammelstelle für Deportationen, Gefängnis und Hinrichtungsstätte nutzten – hat seiner Ansicht nach mehr regionalen Bezug. Lübcke hat eine einfache Erklärung dafür, weshalb die Politiker den Schulen gerade eine Fahrt nach Bergen-Belsen empfehlen: Das ehemalige Konzentrationslager sei einfach das am nächsten gelegene.

MCG hat auch Zeitzeugen zu Gast

Christian Martin Schmidt, Schulleiter des MCG, nennt den Ratsbeschluss einen „großartigen Vorschlag“. Allerdings besuche jeder zehnte Jahrgang die Gedenkstätte Bergen-Belsen bereits. „Seit vielen Jahren machen wir das sowieso“, sagt Schmidt. Das MCG hatte in den vergangenen Jahren auch immer wieder Zeitzeugen zu Gast, die die Schüler über das Grauen und die Qualen der Menschen in einem Konzentrationslager aufklärten.

Von Elena Everding