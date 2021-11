Gehrden

Wird am zweiten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in Gehrden veranstaltet, oder nicht? CDU und Grüne haben eine Absage gefordert. Auch Ratsherr Stephan Fromm (Die Partei) glaubt nicht, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann, macht aber einen Alternativvorschlag.

In einem Brief an Bürgermeister Cord Mittendorf hat Fromm gefordert, den beiden Veranstaltern vom Kulturtresen Isernhagen und dem Verein Mehrgenerationen-Treff Gehrden Auflagen zu machen. Demnach sollen sie den Weihnachtsmarkt als geschlossenes Weihnachtsdorf umsetzen. Dort solle die 2-G-Regelung gelten, nach der nur geimpften oder genesenen Personen der Zutritt zum Weihnachtsdorf gewährt werden dürfe. Zudem sollen die Veranstalter verpflichtet werden, dieses durch geeignete Einlasskontrollen sicherzustellen.

Vom Marktplatz auf den Postparkplatz?

Fromm schlägt darüber hinaus vor, den Weihnachtsmarkt von der Innenstadt auf den alten Postparkplatz an der Hornstraße zu verlegen. Die Fläche sei aus Sicht von Fromm aufgrund ihrer Lage und den baulichen Voraussetzungen durch einfache Maßnahmen absperrbar und könnte für eine Veranstaltung mit Einlasskontrolle hergerichtet werden. Gänzlich absagen möchte Fromm die Veranstaltung nicht. „Weihnachtsmärkte stellen in der Vorweihnachtszeit ein hohes Kulturgut dar, deren Förderung und Ermöglichung im Sinn der Gemeinschaft ist“, sagt er.

Aktuell wird von den Veranstaltern noch daran festgehalten, den Adventsmarkt am 11. und 12. Dezember am Marktplatz und in der Fußgängerzone zu veranstalten. Eine endgültige Entscheidung soll Anfang der Woche fallen.

Von Dirk Wirausky