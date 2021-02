Redderse

Ernüchterung in Redderse. Aus dem erhofften schnellen Ausbau des Breitbandnetzes wird nichts. Einen Anschluss an das leistungsstarke Glasfasernetz wird es nicht vor 2023 geben – und dann auch nur, wenn Fördermittel fließen. Die Kosten für die Anbindung an das Glasfasernetz sind zu hoch.

Wenn in Redderse morgens die Computer angeschaltet werden, ist die Frustration im Allgemeinen groß. „Da hört man nahezu aus jedem Haus ein Fluchen und Schimpfen“, beschreibt Manuel Große. Homeschooling und Homeoffice nebeneinander? In dem Gehrdener Ortsteil nahezu unmöglich. Das Netz sei nicht stabil. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Große, der auch Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Redderse ist. Es dauere beispielsweise eine gefühlte Ewigkeit, bis ein Youtube-Video hochgeladen sei.

Noch vor gut einem halben Jahr waren die Redderser hoffnungsfroh, dass sich ihre Lage verbessert. Im Gehrdener Rathaus unterschrieben Stadt, das Telekommunikationsunternehmen HTP und Avacon Connect einen Kooperationsvertrag. Das Ziel: Das gesamte Stadtgebiet soll bis 2025 einen Glasfaseranschluss erhalten. Es müssen 40 Prozent der Haushalte pro Ort bereit sein, an dem Glasfaserausbau mitzuwirken. Für jeden Haushalt solle eine Lösung gefunden werden, möglicherweise an einigen Stellen mit Fördermitteln, hieß es.

Anschluss nur mit Fördermitteln

Darauf weist auch die Stadt nun hin. Im Kooperationsvertrag sei festgelegt, dass HTP so viele Adressen wie möglich eigenwirtschaftlich ausbauen wolle, es allerdings durchaus Ortsteile gebe, die voraussichtlich nur mit Fördermitteln zu erschließen seien. „In Redderse hat HTP keinerlei Leerrohr- und Glasfaserinfrastrukturen“, erklärt Frank Born, Sprecher der Stadt. Zur Anbindung des Ortsteiles mit Glasfaser seien rund zwei Kilometer Tiefbau notwendig. Hohe Kosten für das Unternehmen. „Vor diesem Hintergrund setzt HTP bei der Erschließung von Redderse auf die Förderprogramme des Bundes und des Landes Niedersachsen ab dem Jahr 2023“, sagt Born.

Für die Redderser ein schwacher Trost. Und sie fühlen sich abgehängt. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass die Breitbandversorgung in dem Ortsteil verbessert werden sollte. „Bereits 2016 wurden Fördermöglichkeiten akquiriert, die dafür sorgen sollten, den weiße Flecken, also einer Unterversorgung, zu begegnen“, erinnert Große. Auch da sei Redderse offenbar bereits hinten runtergefallen.

CDU fordert schnelles Handeln

Nun hat der CDU-Ortsverband die Politik und die Verwaltung mit Nachdruck aufgefordert, auch einer Firma wie HTP klar zu machen, dass man sich zwar grundsätzlich freue, dass sie den Glasfaserausbau vorantreiben werde, aber es keine „Zweiklassenortschaften“ geben dürfe. „Der Ausbau soll und muss von Anfang an so geplant und vorangetrieben werden, dass auch Redderse zu 100 Prozent angeschlossen wird“, heißt es; unabhängig von etwaigen Fördermöglichkeiten ab 2023. Auch in Redderse habe man in Zeiten von Corona gesehen, dass ohne stabiles und leistungsstarkes Internet die Teilhabe an Grundbedürfnissen der Gesellschaft, wie die Erfüllung der Schulpflicht durch Homeschooling und Homeoffice, nicht beziehungsweise nur stark eingeschränkt möglich sei.

Derweil hat sich auch die Arbeitsgruppe Internet gegründet. Das Ziel ist, Einwohnerinnen und Einwohner über den geplanten Glasfaserausbau im Dorf zu informieren und für das Projekt zu werben. 40 Prozent der Haushalte sollen davon überzeugt werden mitzumachen, um an das von HTP und Avacon versprochene Glasfasernetz angeschlossen zu werden.

Seit 2015 versorgt die Firma Northern Access die Redderser Bürger mit Internet. Zufrieden sind die Einwohner damit nicht. Die versprochene Datengeschwindigkeit kommt in den Haushalten nicht an. Der von der Stadt mit HTP und Avacon Connect geschlossene Kooperationsvertrag sei nun die große Chance, die Breitbandversorgung endlich zu verbessern, sagte kürzlich Ortsbürgermeister Philipp Felsen. Doch er wird sich gedulden müssen.

Von Dirk Wirausky