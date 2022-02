Redderse

Die Mitglieder des Ortsrats Redderse tun sich noch ein bisschen schwer, zueinander zu finden. In der mehr als zweistündigen Sitzung am Montag kam kam das Gefühl auf, dass sich in dem Gremium zwei Lager gegenüberstehen: Auf der einen Seite die Redderser Wählergemeinschaft (RWG) plus Nina Grote von den Grünen, auf der anderen Seite die CDU.

Die Art des Umgangs miteinander sei bei aller politischen Diskussion „bedenklich“, sagte ein Bürger. Und Axel Gröper, ehemaliges Ortsratsmitglied, sprach von aufreibenden Diskussionen. „Das macht hier keinen guten Eindruck“, sagte er und bekam hörbare Zustimmung bei den etwa 20 Bürgerinnen und Bürger, die der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus beiwohnten. Bei jedem Tagesordnungspunkt heiße es CDU gegen Wählergemeinschaft (RWG) und umgekehrt. Das müsse aufhören, so Gröper.

Atmosphärische Störungen

Tatsächlich waren die atmosphärischen Störungen der beiden Gruppen unüberhörbar; einige Themen liefen Gefahr, regelrecht zerredet zu werden. Dabei gab es inhaltlich deutlich mehr Gemeinsames als Trennendes zwischen CDU sowie RWG und der Grünen.

Einig waren sich beispielsweise alle, dass die verkehrliche Anbindung von Redderse an andere Ortschaften seit Jahrzehnten mehr als unbefriedigend ist. Manuel Große (CDU) wiederholte in einem Antrag deshalb eine Forderung, die schon häufig aus dem Redderser Ortsrat an die Verwaltung herangetragen worden ist: den Bau eines ausgewiesenen und durchgängigen Radwegs in eine der Nachbarortschaften.

Oberste Priorität hat dabei die Verbindung nach Degersen entlang der L390. „Das ist der Wunsch vieler Redderserinnen und Redderser“, meinte Große. Viele Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner würde in Wennigsen einkaufen oder den S-Bahnhof Wennigsen nutzen, um nach Hannover zu kommen; darüber hinaus besuchen zahlreiche Redderser Kinder die Schule in Wennigsen.

Deshalb müsse der Ortsrat eine gemeinsame Stellungnahme an die Verwaltung richten, um dieses Ansinnen wiederzubeleben. „Es ist ein dringendes Thema“, so Große. Simone Weigand (RWG) bezeichnete Großes Vorstoß als „einen guten Antrag“. Redderse sei in der Vergangenheit immer außen vor geblieben, kritisierte sie. Nina Grote (Bündnis 90/Die Grünen) ging der Antrag das aber nicht weit genug. „Auch die Busverbindung von Redderse in andere Orte und nach Gehrden ist schlecht“, betonte sie.

Ideen für Mobilitätskonzept sammeln

Aus Sicht von Große haben der Ortsrat und auch die Redderser Bevölkerung aktuell gute Chance Wünsche und Ideen einzubringen, um die Verkehrssituation zu verbessern. Die Verwaltung lässt gegenwärtig ein Mobilitätskonzept erstellen, daran sollen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Anregungen und Hinweise sollen deshalb vom Ortsrat gesammelt und an die Verwaltung weitergereicht werden.

Diese Bank an der Ecke Obernfeldstraße/An der Linde könnte aus Sicht von Nina Grote zu einer Mitfahrbank umfunktioniert werden. Quelle: Dirk Wirausky

Eine Anregung kam direkt von Nina Grote. Sie schlug vor, am Ortsausgang Richtung Degersen eine Mitfahrbank aufzustellen, so wie es bereits in Gehrden an der Nordstraße und in Leveste gemacht worden sei. Wolfgang Sturm (RWG) befürwortet das. „Das unterstützt den CDU-Antrag und zeigt, wie wichtig es uns ist, eine bessere Verbindung von Redderse nach Wennigsen herzustellen“, sagte er.

Große wiederum ist skeptisch. Der Antrag sei ihm nicht konkret genug, außerdem sei der Bedarf fraglich. Es werde beispielsweise ein Gegenstück in Wennigsen benötigt. „Sonst macht eine Bank in Redderse keinen Sinn“, findet er. Letztlich setzten sich RWG und Grüne aber durch. Die Idee einer Mitfahrbank solle zumindest weiter verfolgt werden.

Von Dirk Wirausky