Gehrden

Die Planungen zum Ausbau von Windkraftanlagen im Gehrdener Stadtgebiet nehmen langsam Gestalt an: Am Donnerstagabend hörten sich der Stadtrat sowie die Ortsräte Leveste und Redderse die Ergebnisse der sogenannten Potenzialanalyse in der Festhalle Am Castrum an. Der Rat muss nun darüber entscheiden, ob bei Leveste und Redderse Anlagen 900 beziehungsweise 1000 Meter von Siedlungen entfernt gebaut werden dürften.

200 Meter hoch sind die Windkraftanlagen, auf deren Grundlage die Berechnung stattgefunden hat. „Das ist keine Minimal- und keine Maximalhöhe“, sagte Stadtplanerin Susanne Vogel. Denn welche Anlagen letztendlich gebaut werden, steht noch nicht fest. Um mögliche Standorte zu definieren, haben sie und ein Landschaftsarchitekturbüro zunächst einmal alle Bereiche festgelegt, die nicht infrage kommen. Dies geschah aufgrund von sogenannten harten und weichen Ausschlusskriterien.

Weniger Lärm und schöner Ausblick

Was eine harte Ausschlusszone ist, ist gesetzlich festgelegt: Damit fallen alle Flächen mit weniger als 400 Metern Abstand zur nächsten Siedlung oder auch Einzelhäusern weg und somit rund 86 Prozent des Gehrdener Stadtgebiets. Die weichen Kriterien kann die Stadt selbst entwickeln. Sie sehen laut dem aktuellen Konzept einen Abstand von 1000 Metern zu Wohnbebauung vor, um die Lärmbelästigung, aber auch die „Belastung des visuellen Landschaftserlebens“ gering zu halten.

Übrig bleiben somit nach Abzug der weiteren rund 13 Prozent des Stadtgebiets durch die weichen Kriterien noch 0,7 Prozent. Die teilen sich auf zwei Bereiche auf: Die größere Fläche befindet sich mit rund 28 Hektar in der Feldmark zwischen Redderse, Degersen und Egestorf und grenzt südöstlich an das Wennigser Gemeindegebiet. Wenn die Gemeinde bei ihrer eigenen Analyse hier ebenfalls eine Potenzialfläche erkennt, dann könnten beide Gebiete zu einem größeren Standort für Windkraftanlagen werden, sagte Vogel. Weil das Gebiet bereits bei der Region im Gespräch dafür war, regte sich dagegen bereits Widerstand in Form einer Bürgerinitiative.

Die Fläche des Windparks Leveste könnte auch im neuen Flächennutzungsplan für die Windenergienutzung ausgewiesen werden (gelbe Fläche). Damit die Fläche größer wird, soll der Abstand zu Siedlungen laut dem Vorschlag nur 900 Meter betragen statt die von der Stadt eigentlich angedachten 1000 Meter. Quelle: Stadt Gehrden

Hubschrauber könnten Pläne einschränken

Die zweite berechnete Fläche westlich von Leveste wäre mit 2,5 Hektar sehr klein. Daher schlagen die Planer hier eine Verringerung des Abstands zur nächsten Siedlung auf 900 Meter vor. So würden die drei Teilbereiche auf knapp 20 Hektar vergrößert werden, zusammen mit der Redderse Fläche wären das 1,1 Prozent des Stadtgebiets. Einschränkungen in der Nutzung könnten sich allerdings in einer weiteren Einzelfallprüfung durch die Bundeswehr ergeben, da ein Tiefflugkorridor für Hubschrauber durch das Gebiet verläuft. Auf dem Gelände befindet sich bereits der Windpark Leveste, dessen angedachte Modernisierung mit einem neuen Flächennutzungsplan ermöglicht werden könnte.

Rund 28 Hektar groß könnte die gelb markierte sogenannte Konzentrationszone für Windräder auf dem Gehrdener Stadtgebiet sein. Südöstlich grenzt sie an das Wennigser Gemeindegebiet, wo sich bereits Widerstand gegen die Windräder geregt hatte. Quelle: Stadt Gehrden

Ende Oktober steht das Thema im Bau- sowie im Verwaltungsausschuss auf der Agenda. Am 9. Dezember stimmt der Rat der Stadt darüber ab, ob er mit den Ergebnissen der Potenzialanalyse, den Annahmen über die Referenzanlagen mit einer Höhe von 200 Metern und dem Abstand von 1000 beziehungsweise 900 Meter zu Siedlungen weiterarbeitet.

Wird der Beschluss gefällt, kann die frühzeitige öffentliche Beteiligung starten. Die Stadt will auf dem Weg zum geänderten Flächennutzungsplan nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, da die Region Hannover bis 2023 mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) ebenfalls potenzielle Flächen für Windenergienutzung ausweisen will. Solange dies noch nicht geschehen ist, können die Kommunen die Planung noch selbst in die Hand nehmen.

Von Elena Everding